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У Черкасах перед судом постали комуністи: що вони накоїли

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Черкасах перед судом постали комуністи: що вони накоїли
Підсудний показує паспорт
фото: suspilne.media

За версією слідства, обвинувачені у спілкуванні зі знайомими переконували їх, що триває «громадянська війна на Донбасі»

У Придніпровському районному суді Черкас відбулося засідання у справі підозрюваних, які, за версією слідства, заперечували збройну агресію Російської Федерації проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

На лаві підсудних опинилися голова Черкаського обкому Компартії, народний депутат від Комуністичної партії 1994-2002 років Віктор Роєнко, а також керівник міськкому та двоє прихильників компартії.

У березні 2025 року Віктору Роєнку, Олегу Малому, Миколі Гуріненку та Юрію Данилову оголосили про підозру за статтею 436-2 – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році.

За версією слідства, обвинувачені у спілкуванні зі знайомими переконували їх, що триває «громадянська війна на Донбасі», «Росія хотіла врегулювати все мирним шляхом, але Україна не дотрималася Мінських домовленостей і Росії довелося напасти». Крім того, слідство вважає, що вони виправдовували анексію Криму, оскільки «Росії на Донбасі», «Росія хотіла врегулювати все мирним шляхом, але Україна не дотрималася довелось втрутитись, щоб там не було американського флоту», а також систематично обговорювали ідею відновлення СРСР.

За даними слідства, упродовж 2023-2024 років під час публічних виступів вони поширювали матеріали, які виправдовують та визнають правомірною збройну агресію Росії проти України.

Під час засідання один із підсудних Микола Гуріненко зазначив, що він по батькові Оксентійович, а в документах суду зробили помилку, вказавши «Аксентійович», тому вважає, що судять не його.

Прокурор Вадим Коломієць пояснив, що цю неточність вже виправили:

«Була неточність у його прізвищі. Підозру змінили, і надалі вже всі дії були проведені відповідно до того прізвища, яке дійсне, і на людину, яка існує по паспорту. Тобто він уже отримав свіжу підозру».

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Віктору Роєнку та Олегу Малому суд продовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту строком на два місяці. Миколі Гуріненку – особисте зобов'язання. Четвертому підозрюваному суд не обирав запобіжний захід через наявність захворювання.

Нагадаємо, у Києві викрито підпільну комуністичну організацію, члени якої зривали мобілізацію та закликали не донатити на ЗСУ. 

Також Закарпатська обласна рада оскандалилася, провівши захід із вшанування пам’яті колишнього першого секретаря обласного комітету Комуністичної партії України Юрія Ільницького. Він упродовж 18 років, із 1962 до 1980 року, керував областю.

 

 

 

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Теги: Черкаси слідство прокурор партії війна депутат

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