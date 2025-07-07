Уряд запускає виплату «Пакунок школяра»: хто зможе отримати

Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі

Уряд запровадив нову виплату для українців – «Пакунок школяра». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

«Пакунок школяра» – це буде грошова допомога в розмірі 5 тис. грн на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі. Отримати «Пакунок школяра» зможе кожна українська родина, заявка буде подаватися через «Дію».

Шмигаль наголошує, що гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи.

«Міністерство соціальної політики прокомунікує всі деталі та інформацію про старт подачі заявок. Виплата в 5 тис. грн жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог. Запуск «Пакунку школяра» – це невеличка частина новацій, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні», – зазначив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, під час літніх канікул, із 1 липня до 31 серпня, учні столичних шкіл сплачуватимуть за проїзд у громадському транспорті на загальних підставах. Безплатний проїзд для школярів, як і раніше, діє лише під час навчального року – з 1 вересня до 1 липня – відповідно до рішення Київської міської ради.