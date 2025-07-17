РФ вдарила по Каневу: є постраждалий, виникла пожежа (фото)

Уранці ворог спрямував БпЛА в інфраструктурний об’єкт

Російська терористична армія атакувала Канів Черкаської області. Внаслідок чого постраждала людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Про одного постраждалого наразі відомо через російську атаку по Каневу на Черкащині. Сьогодні вранці ворог спрямував БпЛА в інфраструктурний об’єкт – виникла пожежа, площею 130 кв. м. Надзвичайники ліквідували загорання», – йдеться у дописі.

На місці події працювали пожежники, рятувальники та сапери Головного управління ДСНС України у Черкаській області.

До слова, рятувальники завершили аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці російського авіаудару по середмістю Добропілля на Донеччині. Внаслідок атаки чотири людини загинули, ще 27 отримали поранення.