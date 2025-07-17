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З 2027 року шкільний предмет «Захист України» стане обов’язковим

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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З 2027 року шкільний предмет «Захист України» стане обов’язковим
280 тис. старшокласників вже навчаються за новою програмою – це 65% усіх учнів 10–11 класів
фото: КМДА

Лісовий: «Знання про безпеку, самозахист, медицину, інформаційний простір – це вже не просто «додаткова підготовка», це базова навичка сучасної людини»

З 2027 року оновлений «Захист України» стане обов’язковим предметом у кожній школі. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, коментуючи реалізацію ініціативи оновлення шкільної дісциплини, інформує «Главком».

За його словами, у серпні 2024 року було ухвалено модельну навчальну програму – базовану на розумінні того, що школа має готувати до життя, до викликів, до відповідальності.

Міністр повідомив, що наразі майже 1 тис. навчальних осередків уже створені й працюють.

За словами міністра, 280 тис. старшокласників вже навчаються за новою програмою – це 65% усіх учнів 10–11 класів. За оновленою програмою працюють понад 4 тис. вчителів. 

«Попереду – масштабування. Знання про безпеку, самозахист, медицину, інформаційний простір – це вже не просто «додаткова підготовка», це базова навичка сучасної людини. Для її відчуття власної гідності та сміливого погляду у своє майбутнє в своїй країні», – зазначив Лісовий.

Нагадаємо, понад 80% дитячих садків та шкіл Києва вже забезпечені укриттями. Решта 20% також мають певні захисні споруди, 7% освітніх закладів столиці досі не мають сховищ. У більшості шкіл та садків наявні підвальні приміщення, однак їхня площа може бути недостатньою для одночасного розміщення всіх учнів і персоналу. У таких випадках застосовується змішана модель навчання, наприклад, у дві зміни. Очікується, що до кінця 2025 року або упродовж другого півріччя 2026 року всі школи Києва будуть повністю забезпечені укриттями.

До слова, Міністерство освіти і науки України ухвалило зміни щодо того, як організовуватимуть дистанційне навчання під час війни. Ці нововведення є частиною проєкту «Школа офлайн». Їхня головна мета – дати можливість кожній дитині якісно вчитися, де б вона не була: на підконтрольній Україні території, на тимчасово окупованій землі чи за кордоном.

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Теги: Київ освіта школа навчання батьки дитина

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