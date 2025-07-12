Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збирала кошти на похорон мами, яка виявилася живою. Дитяча тренерка з РФ погоріла на шахрайстві

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Збирала кошти на похорон мами, яка виявилася живою. Дитяча тренерка з РФ погоріла на шахрайстві
29-річна Анастасія Л. займалася з дітьми волейболом у спорткомплексі в Олімпійському селі (Москва)

Тренерку затримала російська поліція, зараз вона перебуває під підпискою про невиїзд

Російську дитячу тренерку з волейболу батьки її вихованців звинуватили у шахрайстві на 7 мільйонів рублів (близько $90 тисяч). Про це повідомляє «Главком».

За словами батьків, дівчина збирала гроші то на нову форму, то на поїздку для дітей, то на лікування своєї мами. Але форма так і не прийшла, поїздка скасувалась, а мама виявилася здоровою.

29-річна Анастасія Л. займалася з дітьми волейболом у спорткомплексі в Олімпійському селі (Москва). За словами батьків, раніше Анастасія виконувала всі обіцянки – збирала гроші на поїздки для дітей та форму і завжди звітувала за покупки.

Восени 2024 року Анастасія почала збирати гроші на поїздку до оздоровчого табору для команди. Батьки здавали кошти, не підозрюючи неприємностей.

Потім поїздку було вирішено перенести на червень на прохання тренера.

Як розповіла російським ресурсам мати одного зі спортсменів, навесні дівчина знову оголосила збір – на нову форму. А потім повідомила, що форми не буде, тому що у неї серйозно захворіла мати.

Після цього вона попросила батьків про матеріальну допомогу. Люди відгукнулися та зібрали кошти. Потім Настя звернулася з новим проханням і ще сумнішою новиною – мама померла і тепер її нема на що ховати. І знову батьки юних волейболістів допомогли дівчині.

На початку червня, напередодні поїздки на збори, Анастасія раптом повідомила батьків, що все скасовується і грошей у неї немає, нібито вона стала жертвою шахраїв. Щоправда, вона пояснювала зникнення коштів й іншими причинами. А потім батьки з'ясували, що мама дівчини жива та здорова. Тоді вони звернулися до рсійської поліції.

Зазначається, що дівчину затримали, зараз вона перебуває під підпискою про невиїзд. Заяви на неї написали щонайменше 6 осіб.

Вони віддали дівчині 506 тисяч рублів (близько $6 тисяч), але, за словами батьків, насправді від її рук постраждали близько 60 осіб, і загальна шкода становить щонайменше 7 млн рублів (близько $90 тисяч). Щодо тренерки порушено кримінальну справу за статтею «Шахрайство».

Нагадаємо, захисники України ліквідували російського окупанта Андрія Соболєва. Він був братом титулованого російського параспортсмена Віталія Соболєва. Віталій є майстром спорту Росії міжнародного класу, срібним призером Чемпіонату Європи з волейболу сидячи, членом збірної Росії та капітан збірної Бурятії з волейболу сидячи.

Срібну нагороду чемпіонату Європи з волейболу сидячи Віталій Соболєв здобув у 2021 році у Туреччині. На тому турнірі збірна Росії в 1/2 фіналу перемогла команду України.

Теги: волейбол діти шахрайство росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гельсінський акт: між історичною надією та сучасним безсиллям. Україні потрібно більше, ніж «мирні декларації»
Крах ОБСЄ. Україні потрібна нова система, яка здатна діяти Міжнародне право
Вчора, 10:30
На Білгородщині дрони атакували ангари з військовою технікою (фото)
На Білгородщині дрони атакували ангари з військовою технікою (фото)
9 липня, 15:35
Підопічні Гарія Єгіазарова посіли перше місце у групі
Жіноча збірна України з волейболу U22 здобула путівку на молодіжне Євро-2026
7 липня, 12:37
Військовий розповів, що допомогло йому протриматись у полоні (відео)
Військовий розповів, що допомогло йому протриматись у полоні (відео)
26 червня, 17:56
Минулого сезону 25-річний Ніколас Фернандес провів за «Ельче» 36 матчів
Через війну зірвався трансфер аргентинського футболіста до Росії
23 червня, 13:08
Глава України: «В енергетиці є гроші не тільки прямі від податків, а й дивіденди енергетичних компаній, які Путіну допомагають поповнювати бюджет»
Якою має бути ціна нафти, аби Росія не змогла вести війну? Зеленський назвав цифру
21 червня, 14:50
Санкції торкнулися 60 суден РФ
Австралія вперше запровадила санкції проти «тіньового флоту» РФ
18 червня, 19:53
Після окупації Криму у 2014 році Росія була піддана нищівній критиці з боку країн «Великої сімки» і формально виключена зі списку G8
Участь Росії у G8: Кремль відреагував на заяву Трампа
17 червня, 17:23
Путін ніколи не погодиться на мирну угоду та завжди хотітиме більшого
Американський дипломат «протверезив» українців: Путін ніколи не погодиться на мирну угоду
14 червня, 21:15

Новини

Стало відомо, коли Мессі може зіграти прощальний матч на «Камп Ноу»
Стало відомо, коли Мессі може зіграти прощальний матч на «Камп Ноу»
Шульга зіграв перший матч за «Бостон» в Літній лізі НБА
Шульга зіграв перший матч за «Бостон» в Літній лізі НБА
Віцечемпіон України з хокею у Балтійській лізі: стали відомі деталі
Віцечемпіон України з хокею у Балтійській лізі: стали відомі деталі
Одіозний гімнаст Ковтун офіційно змінив українське громадянство на хорватське
Одіозний гімнаст Ковтун офіційно змінив українське громадянство на хорватське
«Більше немає болю». Експерша ракетка світу розповіла про життя без тенісу
«Більше немає болю». Експерша ракетка світу розповіла про життя без тенісу
У новому розіграші Кубка України з футболу візьме участь рекордна кількість команд
У новому розіграші Кубка України з футболу візьме участь рекордна кількість команд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 липня 2025
44K
В Україні з’явилась риба, яка ставить під загрозу існування багатьох підводних мешканців
16K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6474
У Києві та області прогриміли вибухи
6358
Суддя антикорупційного суду прирівняв корупцію до держзради і згадав Героїв Небесної Сотні

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:10
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
Вчора, 06:45
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
Вчора, 06:15
11 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з автівкою: постраждали 32 людини
10 липня, 14:36

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua