Збирала кошти на похорон мами, яка виявилася живою. Дитяча тренерка з РФ погоріла на шахрайстві

Тренерку затримала російська поліція, зараз вона перебуває під підпискою про невиїзд

Російську дитячу тренерку з волейболу батьки її вихованців звинуватили у шахрайстві на 7 мільйонів рублів (близько $90 тисяч). Про це повідомляє «Главком».

За словами батьків, дівчина збирала гроші то на нову форму, то на поїздку для дітей, то на лікування своєї мами. Але форма так і не прийшла, поїздка скасувалась, а мама виявилася здоровою.

29-річна Анастасія Л. займалася з дітьми волейболом у спорткомплексі в Олімпійському селі (Москва). За словами батьків, раніше Анастасія виконувала всі обіцянки – збирала гроші на поїздки для дітей та форму і завжди звітувала за покупки.

Восени 2024 року Анастасія почала збирати гроші на поїздку до оздоровчого табору для команди. Батьки здавали кошти, не підозрюючи неприємностей.

Потім поїздку було вирішено перенести на червень на прохання тренера.

Як розповіла російським ресурсам мати одного зі спортсменів, навесні дівчина знову оголосила збір – на нову форму. А потім повідомила, що форми не буде, тому що у неї серйозно захворіла мати.

Після цього вона попросила батьків про матеріальну допомогу. Люди відгукнулися та зібрали кошти. Потім Настя звернулася з новим проханням і ще сумнішою новиною – мама померла і тепер її нема на що ховати. І знову батьки юних волейболістів допомогли дівчині.

На початку червня, напередодні поїздки на збори, Анастасія раптом повідомила батьків, що все скасовується і грошей у неї немає, нібито вона стала жертвою шахраїв. Щоправда, вона пояснювала зникнення коштів й іншими причинами. А потім батьки з'ясували, що мама дівчини жива та здорова. Тоді вони звернулися до рсійської поліції.

Зазначається, що дівчину затримали, зараз вона перебуває під підпискою про невиїзд. Заяви на неї написали щонайменше 6 осіб.

Вони віддали дівчині 506 тисяч рублів (близько $6 тисяч), але, за словами батьків, насправді від її рук постраждали близько 60 осіб, і загальна шкода становить щонайменше 7 млн рублів (близько $90 тисяч). Щодо тренерки порушено кримінальну справу за статтею «Шахрайство».

Нагадаємо, захисники України ліквідували російського окупанта Андрія Соболєва. Він був братом титулованого російського параспортсмена Віталія Соболєва. Віталій є майстром спорту Росії міжнародного класу, срібним призером Чемпіонату Європи з волейболу сидячи, членом збірної Росії та капітан збірної Бурятії з волейболу сидячи.

Срібну нагороду чемпіонату Європи з волейболу сидячи Віталій Соболєв здобув у 2021 році у Туреччині. На тому турнірі збірна Росії в 1/2 фіналу перемогла команду України.