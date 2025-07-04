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Молодь не привчена до праці. Україна після війни може зіткнутися з новим викликом – Гриневич

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Молодь не привчена до праці. Україна після війни може зіткнутися з новим викликом – Гриневич
На старті 2024-2025 навчального року в українських школах навчалося близько 3,74 млн учнів
фото з відкритих джерел

За час війни в Україні можуть створитися маргіналізовані групи, які погано вчилися під час війни

Після перемоги Україна може зустрітися ще з одним великими викликом – можуть створитися маргіналізовані групи, які погано вчилися під час війни. Про це заявила ексміністерка освіти та науки України Лілія Гриневич в ефірі «Еспресо», передає «Главком».

«Після перемоги ми можемо зустрітися ще з одним великими викликом. За цей час тривалості війни в нас можуть створитися маргіналізовані групи, які погано вчилися під час війни. Наприклад, якщо в них була дистанційна на цих прифронтових територіях – вони мали дуже великі навчальні втрати і почали відключатися від навчального процесу», – зазначила вона.

Проблема в тому, як зазначає Гриневич, що такі діти та підлітки не будуть привчені до постійної праці та навчання. 

«Це в багатьох країнах після досвіду війни були такі ситуації. Така молодь просто не хоче вчитися і завжди знаходяться ті, хто  використовує їх потенціал і не для найкращої діяльності. Це нова особливість, що на них можуть впливати не лише оточуючі та середовище, а вони живуть в таких віртуальних сітях, які ловлять їхні розуми. Звичайно, інформаційна війна робить своє. Дитина, яка йде підривати авто військового – означає, що вона потрапила в таку сіть», – додала колишня міністерка.

Раніше заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький заявив, що попри розвинену інфраструктуру європейських університетів і шкіл, саме українська освіта часто дає глибші знання, особливо в теоретичній підготовці. 

Нагадаємо, станом на 2023 рік за кордоном перебувало майже пів мільйона українських дітей шкільного віку. На початку збройної агресії за кордоном перебувало 650-690 тис. українських дітей віком від 0 до 18 років, тобто дошкільного та шкільного віку, станом на 1 вересня – 488 тис., на грудень – 480-520 тис. дітей. На сьогодні за кордоном перебувають близько 500 тис. дітей шкільного віку, які навчаються в закладах загальної середньої освіти.

На старті 2024-2025 навчального року в українських школах навчалося близько 3,74 млн учнів – це на 4,3% менше, ніж торік.

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Теги: Лілія Гриневич освіта школярі школа

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