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    У Держдумі РФ розмріялися, що Усик відмовиться від українського громадянства

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    Олександр Усик. Фото &laquo;Спорт-Экспресс&raquo; - У Держдумі РФ розмріялися, що Усик відмовиться від українського громадянства
    Олександр Усик. Фото «Спорт-Экспресс»

    Деякі депутати вже роздумують, щоб дати українському боксеру російський паспорт

    Росії варто задуматися про натуралізацію боксера Олександра Усика, якщо той позбудеться громадянства України.

    З такою несподіваною заявою виступив депутат Державної думи Росії, президент Федерації керлінгу Росії Дмитро Свищев.

    Депутат відреагував на заяву українського боксера, що йому не потрібне звання «Героя України», інформує «Спорт-Экспресс».

    «Це особистий вчинок Усика, який важко оцінювати росіянам, які проживають за межами України. Олександр – людина, яка зробила дуже багато для своєї країни, як і країна для нього. Вважаю, що це справа самого боксера», - сказав Свищев.

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    При цьому він додав, що варто звернутися до влади РФ і подумати про натуралізацію, якщо Усик позбудеться громадянства України.

    «Думаю, що Олександра із задоволенням прийняла би будь-яка держава. Особисто з ним не знайомий, але, судячи з вчинків, це людина з високими моральними й етичними звичаями. Усик ніколи не говорив поганих слів ні про Україну, ні про Росію, він завжди стриманий в своїх висловлюваннях, незважаючи на складну ситуацію між країнами», - зазначив депутат.

    «Якщо Усик звернеться з проханням натуралізувати його у Росії – варто задуматися. Будь-яка країна із задоволенням надала б Олександру право на проживання та громадянство», - підсумував Свищев.

    Нагадаємо, два тижні тому у Москві Олександр Усик у межах фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії здобув перемогу над Муратом Гассієвим.

    А напередодні Усик порадив українським політикам підняти пенсії та повернути посмішки людям.

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