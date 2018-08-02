У Держдумі РФ розмріялися, що Усик відмовиться від українського громадянства



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Олександр Усик. Фото «Спорт-Экспресс»

Деякі депутати вже роздумують, щоб дати українському боксеру російський паспорт

Росії варто задуматися про натуралізацію боксера Олександра Усика, якщо той позбудеться громадянства України.

З такою несподіваною заявою виступив депутат Державної думи Росії, президент Федерації керлінгу Росії Дмитро Свищев.

Депутат відреагував на заяву українського боксера, що йому не потрібне звання «Героя України», інформує «Спорт-Экспресс».

«Це особистий вчинок Усика, який важко оцінювати росіянам, які проживають за межами України. Олександр – людина, яка зробила дуже багато для своєї країни, як і країна для нього. Вважаю, що це справа самого боксера», - сказав Свищев.

При цьому він додав, що варто звернутися до влади РФ і подумати про натуралізацію, якщо Усик позбудеться громадянства України.

«Думаю, що Олександра із задоволенням прийняла би будь-яка держава. Особисто з ним не знайомий, але, судячи з вчинків, це людина з високими моральними й етичними звичаями. Усик ніколи не говорив поганих слів ні про Україну, ні про Росію, він завжди стриманий в своїх висловлюваннях, незважаючи на складну ситуацію між країнами», - зазначив депутат.

«Якщо Усик звернеться з проханням натуралізувати його у Росії – варто задуматися. Будь-яка країна із задоволенням надала б Олександру право на проживання та громадянство», - підсумував Свищев.

Нагадаємо, два тижні тому у Москві Олександр Усик у межах фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії здобув перемогу над Муратом Гассієвим.

А напередодні Усик порадив українським політикам підняти пенсії та повернути посмішки людям.