Відомий промоутер запропонував показати Олександра Усика інопланетянам



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Олександр Усик

Альберт Сієста вважає, що вже зараз українець є одним з найкращих боксерів в історії

Промоутер Альберт Сієста (Siesta Boxing Promotions), який співпрацює з колишнім чемпіоном світу у важкій вазі Майрісом Брієдісом (24-1, 18 КО) з Латвії, намагався «не співати дифірамби» абсолютному чемпіонові крузервейту українцю Олександру Усику (15-0 , 11 КО).

Але все ж це у нього не вийшло, як стало зрозуміло з інтерв'ю фахівця LuckyPunchNet.

Сієста розповідає про те, що передбачав «перемогу в одні ворота» Усика у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії над «плоскостопим» росіянином Муратом Гассієвим (26-1, 19 КО).

Промоутер віддає належне таланту українця та навіть вважає того одним з найкращих боксерів в історії цього виду спорту.

Причому свою позицію досить таки потужно аргументує.

«Усик просто декласував Гассієва за всіма параметрами та компонентами боксерського мистецтва. Навіть якщо завтра планета вибухне, то Олександр зробив усе можливе, його кар’єра відбулася. Якщо інопланетяни прилетять і запитають, що таке «бокс», то Усик має фігурувати у топ-5 найкращих боксерів за всю історію», - пояснив Сієста.

Нагадаємо, чемпіон світу Ентоні Джошуа, який побив Володимира Кличка, хоче бою з Усиком.