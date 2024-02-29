ДТЕК імпортував вже понад 300 тис. тонн вугілля для надійнішого проходження опалювального сезону

ДТЕК Енерго імпортував вже понад 300 тис. тонн вугілля

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова доставила в Україну 308 тис. тонн імпортного вугілля з Польщі, що дозволило посилити надійність української енергосистеми взимку. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Зазначається, що це понад 75% від загального законтрактованого компанією на увесь опалювальний сезон обсягу палива. У ДТЕК підкреслили, що вугілля із-за кордону дозволило створити додатковий запас міцності й посилити надійність теплової генерації та української енергосистеми, особливо у піки споживання електроенергії.

«До закінчення опалювального сезону менше двох місяців. Для того, щоб попри війну проходити його планово, усі готувалися заздалегідь. Щомісяця вводили нові вугільні лави, аби максимізувати і зберегти видобуток вугілля на достатньому для надійної роботи теплоелектростанцій рівні», – наголосив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Він додав, що підстраховка імпортним паливом дозволила компанії втримати обсяги вугілля на складах на необхідному рівні, а також збільшити власні запаси. Раніше енергетики ДТЕК закінчили ремонт енергоблоку однієї з теплоелектростанцій, що був пошкоджений внаслідок масованих обстрілів минулої зими. Це вже 10-й енергоблок, відновлений компанією після ворожих атак.