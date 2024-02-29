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ДТЕК імпортував вже понад 300 тис. тонн вугілля для надійнішого проходження опалювального сезону

Дарія Демяник
glavcom.ua
ДТЕК імпортував вже понад 300 тис. тонн вугілля для надійнішого проходження опалювального сезону
ДТЕК Енерго доставив в Україну 308 тис. тонн імпортного вугілля з Польщі
фото з відкритих джерел

ДТЕК Енерго імпортував вже понад 300 тис. тонн вугілля

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова доставила в Україну 308 тис. тонн імпортного вугілля з Польщі, що дозволило посилити надійність української енергосистеми взимку. Про це йдеться у повідомленні компанії. 

Зазначається, що це понад 75% від загального законтрактованого компанією на увесь опалювальний сезон обсягу палива. У ДТЕК підкреслили, що вугілля із-за кордону дозволило створити додатковий запас міцності й посилити надійність теплової генерації та української енергосистеми, особливо у піки споживання електроенергії.

«До закінчення опалювального сезону менше двох місяців. Для того, щоб попри війну проходити його планово, усі готувалися заздалегідь. Щомісяця вводили нові вугільні лави, аби максимізувати і зберегти видобуток вугілля на достатньому для надійної роботи теплоелектростанцій рівні», – наголосив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Він додав, що підстраховка імпортним паливом дозволила компанії втримати обсяги вугілля на складах на необхідному рівні, а також збільшити власні запаси. Раніше енергетики ДТЕК закінчили ремонт енергоблоку однієї з теплоелектростанцій, що був пошкоджений внаслідок масованих обстрілів минулої зими. Це вже 10-й енергоблок, відновлений компанією після ворожих атак.

Теги: вугілля опалювальний сезон українці Україна ДТЕК

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