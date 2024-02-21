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Американський пропагандист Такер Карлсон вперше висловився про смерть Навального

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Американський пропагандист Такер Карлсон вперше висловився про смерть Навального
Журналіст Карлсон вкотре виступив із скандальними відвертостями
фото із відкритих джерел

Карлсон відверто розкритикував тих, хто вважає Росію причетною до смерті Навального

Колишній скандальний ведучий телеканалу FOX News Такер Карлсон заявив, що ніколи не цікавився особистістю опозиціонера Олексія Навального, який помер у виправній колонії «Полярний вовк» Ямало-Ненецького автономного округу. В інтерв'ю виданню Blaze журналіст заявив, що вважає «ідіотами» тих, хто звинувачує уряд Росії в причетності до смерті засудженого. 

«Вони ідіоти. Вони насправді нічого не знають. Це ті самі люди, які казали нам, що Україна переможе», – заявив журналіст.

Такер Карлсон сказав, що радник колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона нібито сказав йому, що йому потрібно буде заплатити мільйон доларів, коли ведучий попросив про інтерв'ю у політика.

«І Борис Джонсон називає мене інструментом Кремля чи щось подібне. І я думаю: «Насправді його звуть не Борис», як я впевнений, ви знаєте його ім’я Алекс Джонсон. Він називав себе Борисом у старшій школі. Отже, хлопець, який називає себе Борисом, звинувачує мене в тому, що я (інструмент Кремля – «Главком»)», – засміявся він.

Але американському пропагандисту цього було замало, і він звинуватив Джонсона у відповідальності за загибель людей під час українсько-російської війни через повідомлення про те, що він нібито втрутився проти мирної пропозиції Росії, що Джонсон рішуче заперечував.

«Це, до речі, той хлопець, який одноосібно, на прохання уряду США, півтора роки тому зупинив мирну угоду в Україні, і, я думаю, з цієї причини несе відповідальність за загибель людей, сотень тисяч людей. Він не пояснить мені нічого з цього приводу в інтерв’ю, доки я не заплачу йому мільйон доларів», – сказав Карлсон.

«Путін не просив мільйона доларів! Отже, ви хочете мені сказати, що Борис Джонсон набагато скромніший, набагато нижчий за Володимира Путіна!», – зазначив скандальний журналіст.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез російського диктатора, які він тепер поширив на американську аудиторію. «Главком» зібрав у добірку головні заяви президента країни-агресорки.

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Теги: путін політика смерть Україна президент журналіст Борис Джонсон радник пропагандист

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