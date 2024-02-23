Російський опозиціонер розказав, кого Путін може знищити після Навального

Опозиціонер звертається до керівництва ООН, президента США та лідерів країн ЄС, аби досягти звільнення ув'язненого російського журналіста

Російський політик та опозиціонер Ілля Яшин висловив свої побоювання щодо ув'язненого в Росії журналіста-опозиціонера Володимира Кара-Мурзи. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

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«Я переживаю за Володимира Кара-Мурзу. Після вбивства Навального стало очевидним, що життя кожного російського політзека під загрозою. Але доля Кара-Мурзи викликає особливу тривогу. З одного боку, Олексій та Володимир зовсім не схожі. А з іншого – у них набагато більше спільного, ніж може здатися на перший погляд», – пояснює Ілля Яшин.

За його словами, обидва політики створювали особисті проблеми оточенню Путіна. Навальний – антикорупційними розслідуваннями та викриттями, а Кара-Мурза – лобіювання персональних санкцій на Заході.

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Також обидва де-факто оголошені у Росії ворогами держави. Навальний внесений до списку терористів та екстремістів, які становлять загрозу національній безпеці. Кара-Мурзу звинувачено у держзраді. Після свого антивоєнного виступу в 2022 році він отримав у суді 25 років колонії.

Ілля Яшин зауважує, що до обох у в'язниці ставляться якнайгірше. Що Навальний, що Кара-Мурза зазнавали тортур і мали проблеми зі здоров'ям. Зокрема, за словами Яшина, обох Путін раніше вже намагався вбити. Навальний та Кара-Мурза пережили замахи, організовані спецслужбами.

«Розумію, що мої слова – голос того, хто кричить у пустелі. Але Володимира Кара-Мурзу треба рятувати. Загроза його життя не просто реальна, вона зашкалює», – наголосив опозиціонер.

Яшин додав, що багато західних лідерів висловилися про смерть Навального, поклавши відповідальність за цю трагедію на Путіна. Тож він вже звертається до керівництва ООН, президента США, лідерів країн ЄС, аби вони застосували всі дипломатичні інструменти, щоб досягти якнайшвидшого звільнення Кара-Мурзи.

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Кара-Мурза Володимир – це російський політичний діяч та тележурналіст. За останні 20 років він неодноразово виступав проти Володимира Путіна та всієї російської системи.

Нагадаємо, команда Навального підтвердила смерть опозиціонера і висунула свою версію.

Згодом Сенатори США заговорили про визнання РФ державою-спонсором тероризму після смерті російського опозиціонера Олексія Навального.

Стало відомо, що Навального хочуть поховати таємно. Мати опозиціонера розповіла про шантаж від силовиків.