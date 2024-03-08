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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Конституційний суд. План перезавантаження

glavcom.ua
Конституційний суд чекають проблеми або зміни?
фото з відкритих джерел

Найближчим часом Конституційний суд знову буде в епіцентрі уваги

Про дату ухвалення Конституції, Конституційний суд і сьогодення...

У моїх архівах є відео з мого випускного у школі. І ось вже більше 25 років минуло, а я його досі не передивився.

Там зафільмована моя велика «травма»))

На відео є фрагмент з уроку, який веде наша дорога і улюблена класний керівник. На питання про дату прийняття Конституції я на камеру кажу: 26 червня 1996 року.

Клас, в якому зібралися усі відмінники, відразу дає зрозуміти, як я налажав. Бо ж правильна дата – 28 червня.

Учора я переконався, а ви підтвердите, що моя лажа у 11 класі, була геть невинна. Справжній суддя і кандидат на посаду судді Конституційного суду не знав не те що дати, а й навіть року прийняття Основного закону, який він збирається тлумачити...

А тепер про серйозне;).

Найближчим часом наш Конституційний суд знову буде в епіцентрі уваги. І не лише через конфузи людей, які там планують працевлаштуватися... Ця установа нині фактично паралізована.

Для розуміння: за весь 2023 рік Велика палата зуміла проголосувати одне рішення! Зроблено це було при мінімальному кворумі у 12 суддів.

Окрім проблеми з кворумом, з літа 2022 року поважний суддівський корпус неспроможний обрати собі нового керманича. Суддя Головатий виконує обов'язки голови, але вже у травні піде на спочинок. Йому виповниться 70.

Тому найближчі місяці у суді грядуть значні зміни.

Відразу кілька суддів офрек підтвердили «Главкому»: нинішній голова Верховної Ради Руслан Стефанчук готується обійняти посаду судді, а згодом обратися головою КС.

Віталій Тараненко поспілкувався з добрим десятком співрозмовників, які змалювали план перезавантаження Конституційного суду у найближчий рік.

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Джерело
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Теги: Верховна Рада суд Конституційний суд українці суддя Україна Руслан Стефанчук

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