Конституційний суд. План перезавантаження
Найближчим часом Конституційний суд знову буде в епіцентрі уваги
Про дату ухвалення Конституції, Конституційний суд і сьогодення...
У моїх архівах є відео з мого випускного у школі. І ось вже більше 25 років минуло, а я його досі не передивився.
Там зафільмована моя велика «травма»))
На відео є фрагмент з уроку, який веде наша дорога і улюблена класний керівник. На питання про дату прийняття Конституції я на камеру кажу: 26 червня 1996 року.
Клас, в якому зібралися усі відмінники, відразу дає зрозуміти, як я налажав. Бо ж правильна дата – 28 червня.
Учора я переконався, а ви підтвердите, що моя лажа у 11 класі, була геть невинна. Справжній суддя і кандидат на посаду судді Конституційного суду не знав не те що дати, а й навіть року прийняття Основного закону, який він збирається тлумачити...
А тепер про серйозне;).
Найближчим часом наш Конституційний суд знову буде в епіцентрі уваги. І не лише через конфузи людей, які там планують працевлаштуватися... Ця установа нині фактично паралізована.
Для розуміння: за весь 2023 рік Велика палата зуміла проголосувати одне рішення! Зроблено це було при мінімальному кворумі у 12 суддів.
Окрім проблеми з кворумом, з літа 2022 року поважний суддівський корпус неспроможний обрати собі нового керманича. Суддя Головатий виконує обов'язки голови, але вже у травні піде на спочинок. Йому виповниться 70.
Тому найближчі місяці у суді грядуть значні зміни.
Відразу кілька суддів офрек підтвердили «Главкому»: нинішній голова Верховної Ради Руслан Стефанчук готується обійняти посаду судді, а згодом обратися головою КС.
Віталій Тараненко поспілкувався з добрим десятком співрозмовників, які змалювали план перезавантаження Конституційного суду у найближчий рік.
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