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Проблеми у відносинах із Польщею. Історик Грицак дав пораду українцям

Катерина Іванова
glavcom.ua
Проблеми у відносинах із Польщею. Історик Грицак дав пораду українцям
Грицак: «Поляки на рівні еліт чітко заявили, що Львів – українське місто. Їм може подобатися чи не подобатися Бандера, але війни навколо цього бути вже не може»
фото з відкритих джерел

«Ми з поляками ще довго не прийдемо до згоди щодо деяких питань, але це не заважає нам бути союзниками»

Українці та поляки – це стратегічні сусіди, які доповнюють один одного, і мають схожість за характерами. До того ж, українці набагато ближчі саме з поляками, ніж з росіянами. Про це відомий історик Ярослав Грицак розповів в інтерв'ю «Главкому».

Він вважає, що з Польщею Україна ще довго не прийде до згоди щодо деяких питань про минуле, але це не заважає країнам бути союзниками.

«Коли полякам щось не подобається – виходять сотні, тисячі людей на вулиці. Ви можете уявити польського Сталіна, чи Путіна? Я не можу. У нас і в поляків є сильна демократія зі схильністю до анархії. Але це в першу чергу про покладання на власні сили. Це те, що нас відрізняє від росіян. Хотілось би, щоб так було у білорусів,  можливо, після Лукашенка це прийде», – наголошує науковець.

Грицак зауважує, що поляки за останні 70 років значно переоцінили свою власну історію. Ця оцінка полягає в тому, щоб перестати сприймати українців, як ворогів. І хоч покращення відносин України та Польщі – це заслуга обох країн, та ключова роль у цьому мала Польща.

«Польща у ХХ столітті об’єктивно була сильнішою стороною. Вона здобула незалежність, а ми – ні. І навіть комуністична Польща була цілком інакша від радянської України. Головна теза з польського боку – це визнання того, що для добра Польщі треба згодитися: Львів це українське місто», – підкреслює історик.

Водночас Ярослав Грицак додав, що ще залишаються теми, про які українці з поляками не готові говорити, а саме про Бандеру та про Волинь. На його думку, такі обговорення можливі лише з окремими представниками, але на рівні суспільства це неможливо.

Нагадаємо, Подоляк відповів, чи причетна Росія до польських протестів на кордоні.

Також стало відомо, як Росія намагається пересварити нас із сусідами.

Читайте також: Ярослав Грицак: Зеленський має вирішити: він хоче переобратися, чи залишитися в історії
Теги: росія Польща українці Україна демократія Ярослав Грицак

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