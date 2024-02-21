Проблеми у відносинах із Польщею. Історик Грицак дав пораду українцям

Грицак: «Поляки на рівні еліт чітко заявили, що Львів – українське місто. Їм може подобатися чи не подобатися Бандера, але війни навколо цього бути вже не може»

«Ми з поляками ще довго не прийдемо до згоди щодо деяких питань, але це не заважає нам бути союзниками»

Українці та поляки – це стратегічні сусіди, які доповнюють один одного, і мають схожість за характерами. До того ж, українці набагато ближчі саме з поляками, ніж з росіянами. Про це відомий історик Ярослав Грицак розповів в інтерв'ю «Главкому».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він вважає, що з Польщею Україна ще довго не прийде до згоди щодо деяких питань про минуле, але це не заважає країнам бути союзниками.

«Коли полякам щось не подобається – виходять сотні, тисячі людей на вулиці. Ви можете уявити польського Сталіна, чи Путіна? Я не можу. У нас і в поляків є сильна демократія зі схильністю до анархії. Але це в першу чергу про покладання на власні сили. Це те, що нас відрізняє від росіян. Хотілось би, щоб так було у білорусів, можливо, після Лукашенка це прийде», – наголошує науковець.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Грицак зауважує, що поляки за останні 70 років значно переоцінили свою власну історію. Ця оцінка полягає в тому, щоб перестати сприймати українців, як ворогів. І хоч покращення відносин України та Польщі – це заслуга обох країн, та ключова роль у цьому мала Польща.

«Польща у ХХ столітті об’єктивно була сильнішою стороною. Вона здобула незалежність, а ми – ні. І навіть комуністична Польща була цілком інакша від радянської України. Головна теза з польського боку – це визнання того, що для добра Польщі треба згодитися: Львів це українське місто», – підкреслює історик.

Водночас Ярослав Грицак додав, що ще залишаються теми, про які українці з поляками не готові говорити, а саме про Бандеру та про Волинь. На його думку, такі обговорення можливі лише з окремими представниками, але на рівні суспільства це неможливо.

Нагадаємо, Подоляк відповів, чи причетна Росія до польських протестів на кордоні.

Також стало відомо, як Росія намагається пересварити нас із сусідами.