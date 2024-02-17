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Плавець Владислав Бухов здобув перше в історії України «золото» чемпіонату світу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Плавець Владислав Бухов здобув перше в історії України «золото» чемпіонату світу
Українець випередив чинного чемпіона на 0.01 секунди
фото з відкритих джерел

Українець Владислав Бухов виграв змагання на 50-метрівці вільним стилем

Українець Владислав Бухов уперше в кар'єрі став чемпіоном світу з плавання. У катарській Досі він виграв змагання на 50-метрівці вільним стилем.

Дотепер Бухов двічі зупинявся на чемпіонатах світу в півфіналах, але у Досі за сумою двох запливів українця випередив лише чинний чемпіон світу й триразовий олімпійський призер австралієць Кемерон Макевой.

Владислав також поступився Макевою у кваліфікації – став другим з понад сотні учасників відбіркової стадії. Його результат у півфіналі оновив національний рекорд України, що від Олімпіади-2016 належав Андрію Говорову.

У фіналі основна боротьба за «золото» розгорнулася саме між Макевоєм та Буховим. Українець випередив чинного чемпіона на 0.01 секунди і здобув дебютну медаль на цьому рівні.

Трійку призерів замкнув британець Бенджамін Прауд. На фініші чемпіон світу 2022 року програв українцеві 0.09 секунди.

ЧС-2024. 50 метрів вільним стилем – фінал

  1. Владислав Бухов (Україна) – 21.44 секунди.
  2. Камерон Макевой (Австралія) +0.01.
  3. Бенджамін Прауд (Велика Британія) +0.09.

Медаль Владислава Бухова – перша медаль України на чемпіонаті світу-2024. Фіналу 800-метрівки вільним стилем також дістався Михайло Романчук – восьме місце.

Це також перше «золото» України на 50 метрах вільним стилем в історії чемпіонатів світу. Досі українці не вигравали медалей цієї дисципліни.

Нагадаємо, Україна 4 лютого виборола свою другу ліцензію на олімпійські ігри в синхронних стрибках у воду. За підсумками Чемпіонату світу з водних видів спорту путівку до Парижа здобула пара Олега Колодія й Данила Коновалова. 

 

 

Теги: чемпіонат світу Владислав Бухов Михайло Романчук рекорд українці плавання

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