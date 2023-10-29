У Колумбії озброєні злочинці викрали батьків нападника «Ліверпуля» Діаса

До «Ліверпуля» Діас приєднався взимку 2022 року. До цього він грав за «Порту»

Матір форварда врятована і перебуває в безпеці батько нападника вважається зниклим безвісти

28 жовтня невідомі у Колумбії викрали батьків нападника «Ліверпуля» Луїса Діаса.

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Місцеві ЗМІ повідомляють, що Луїс Мануель Діас та Сіленіс Маруланда, були викрадені озброєними людьми.

Згодом стало відомо, що матір форварда врятована і перебуває в безпеці. Батько нападника вважається зниклим безвісти, його розшукують силами колумбійських поліцейських та військових.

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«Колумбійська федерація футболу висловлює свої співчуття і закликає уповноважених осіб в органах влади вирішити цю ситуацію якнайшвидше», – йдеться у заяві колумбійської федерації футболу.

До «Ліверпуля» Діас приєднався взимку 2022 року. До цього він грав за «Порту».

Цього сезону 26-річний гравець провів дев'ять матчів у Прем'єр-лізі та забив два голи.