Стало відомо, хто замінить Патріка ван Леувенна на посаді головного тренера «Шахтаря»

Срна виступав за «Шахтар» із 2003 по 2018 рік, зігравши 536 матчів у всіх турнірах та вигравши з командою 25 трофеїв

Срна готуватиме «Шахтар» до наступних матчів як виконувач обов'язків головного тренера

Донецький «Шахтар» очолив спортивний директор клубу Дарійо Срна. Про це йдеться на сайті клубу.

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На чолі команди 41-річний хорват змінив раніше відправленого у відставку Патріка ван Леувена.

Як повідомляє пресслужба «гірників», Срна готуватиме «Шахтар» до наступних матчів як виконувач обов'язків головного тренера.

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Нагадаємо, що Срна виступав за «Шахтар» із 2003 по 2018 рік, зігравши 536 матчів у всіх турнірах та вигравши з командою 25 трофеїв.

Ван Леувен очолив «гірників» перед початком нинішнього сезону після роботи в луганській Зорі. На посаді тренера донецького клубу нідерландський фахівець змінив Ігоря Йовічевіча, який у минулій кампанії виграв чемпіонат України.

Наразі «Шахтар» з 18 очками посідає третє місце в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» припинив співпрацю з головним тренером клубу Патріком ван Леувеном.