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Стало відомо, хто замінить Патріка ван Леувенна на посаді головного тренера «Шахтаря»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Стало відомо, хто замінить Патріка ван Леувенна на посаді головного тренера «Шахтаря»
Срна виступав за «Шахтар» із 2003 по 2018 рік, зігравши 536 матчів у всіх турнірах та вигравши з командою 25 трофеїв
фото з відкритих джерел

Срна готуватиме «Шахтар» до наступних матчів як виконувач обов'язків головного тренера

Донецький «Шахтар» очолив спортивний директор клубу Дарійо Срна. Про це йдеться на сайті клубу.

На чолі команди 41-річний хорват змінив раніше відправленого у відставку Патріка ван Леувена.

Як повідомляє пресслужба «гірників», Срна готуватиме «Шахтар» до наступних матчів як виконувач обов'язків головного тренера.

Нагадаємо, що Срна виступав за «Шахтар» із 2003 по 2018 рік, зігравши 536 матчів у всіх турнірах та вигравши з командою 25 трофеїв.

Ван Леувен очолив «гірників» перед початком нинішнього сезону після роботи в луганській Зорі. На посаді тренера донецького клубу нідерландський фахівець змінив Ігоря Йовічевіча, який у минулій кампанії виграв чемпіонат України.

Наразі «Шахтар» з 18 очками посідає третє місце в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» припинив співпрацю з головним тренером клубу Патріком ван Леувеном.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ навколофутбол тренер Даріо Срна ФК «Шахтар»

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