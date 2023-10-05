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Футболіст «Барселони» Ямал втік у туалет під час матчу та не повернувся

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Футболіст «Барселони» Ямал втік у туалет під час матчу та не повернувся
Ламін Ямал покинув поле через погане самопочуття під час матчу
фото з відкритих джерел

Ламін Ямал скаржився на сильний біль в животі перед матчем

Нападник «Барселони» Ламін Ямал залишив свою команду у меншості майже на десять хвилин під час матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів із «Порту». Про це повідомляє Marca.
 
На 71-й хвилині зустрічі 16-річний футболіст відчув себе погано і втік з поля в роздягальню, щоб сходити до туалету, але не зміг повернутися та продовжити гру. На 80-й хвилині його замінили на Маркоса Алонсо.
 
«Він якийсь час казав мені, що йому погано, що він нездоровий і що в нього болить живіт», – розкрив подробиці події тренер каталонців Хаві. Тренер додав, що команді довелося «мучитися вдесятьох».
 
Зустріч між «Барселоною» та «Порту» відбулася в Португалії 4 жовтня. Матч завершився з рахунком 1:0 на користь гостей. Ямал став наймолодшим гравцем в історії ЛЧ, який потрапив у стартовий склад.

До слова, новий контракт Ямал з «Барселоною» розрахований до 30 червня 2026 року. У договорі є пункт з умовою викупу гравця за один мільярд євро. Популярний портал Transfermark оцінює футболіста у 25 млн євро.

Ямаль дебютував за Барселону 29 квітня 2023 року у віці 15 років, 9 місяців та 16 днів.

Нагадаємо, що ФІФА дозволила російським командам U-17 змагатись у світовому футболі. 

Теги: ФК Барселона НОВИНИ ФУТБОЛУ

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