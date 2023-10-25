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«Шахтар» з мінімальним рахунком програв «Барселоні» у третьому турі Ліги чемпіонів

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Шахтар» з мінімальним рахунком програв «Барселоні» у третьому турі Ліги чемпіонів
фото: ФК Барселона

Чемпіон України розпочав свій виступ у груповому етапі Ліги чемпіонів, отримавши три бали

У третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» програв «Барселоні». Матч між командами закінчився перемогою каталонців - 2:1. Про це повідомляє «Суспільне Спорт».

Чемпіон України розпочав свій виступ у груповому етапі Ліги чемпіонів, отримавши три бали. Після поразки від «Порту» (1:3) українська команда здобула перемогу над «Антверпеном» (3:2).

Перед грою проти «Барселони» у «Шахтаря» відбулася зміна головного тренера. Спершу відбулася відставка Патріка ван Леувена – його замінив Дарійо Срна у статусі в.о. тренера. А за день до гри новим головним тренером «Гірників» став боснієць Маріно Пушич.

Протягом перших 25 хвилин гри «Барселона» володіла ініціативою і завдала кількох ударів по воротам «Шахтаря», вступав у гру голкіпер Дмитро Різник.

Проте на перерву «Барселона» пішла за переваги у два м'ячі. Спершу після добивання відзначився Ферран Торрес (гол перевіряли на предмет можливого офсайду у півзахисника Ферміна Лопеса). А на 36-й хвилині сам Фермін дальнім ударом пробив Дмитра Різника.

На 59-й хвилині «Барселона» мала можливість забити третій гол, коли Ферран Торрес відправив м'яч головою після подачі з флангу. Проте гол каталонця був скасований через офсайд.

Однак через три хвилини «Шахтар» скоротив рахунок у грі. Георгій Судаков реалізував вихід сам на сам, який йому організував Дмитро Криськів – гол зарахували, хоч і перевіряли на предмет ймовірного офсайду.

На 70-й хвилині ще один гол «Барселони» скасували через офсайд.

Зрівняти рахунок «Шахтареві» та вирвати нічию у матчі проти «Барселони» не вдалося – гра закінчилася 2:1 на користь каталонців.

Отже, «Барселона» зміцнила лідерство в квартеті H, набравши 9 очок із дев'яти можливих. Натомість в активі «Шахтаря» залишилося 3 пункти. Наступний матч команди зіграють у Гамбурзі 7 листопада.

Теги: спорт відставка Порту Дмитро Різник Ферран Торрес Георгій Судаков Дмитро Криськів

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