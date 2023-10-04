Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Шахтар» феєрично обіграв «Антверпен» у матчі Ліги чемпіонів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Шахтар» феєрично обіграв «Антверпен» у матчі Ліги чемпіонів
Після першого тайму «гірники» програвали 0:2, але у другому таймі зуміли переламати хід матчу та забили три м'ячі
фото з відкритих джерел

Донецький «Шахтар» переміг на виїзді дебютанта турніру бельгійський «Антверпен» з рахунком 3:2

У другому турі Ліги чемпіонів донецький «Шахтар» переміг на виїзді дебютанта турніру бельгійський «Антверпен».

Після першого тайму «гірники» програвали 0:2, але у другому таймі зуміли переламати хід матчу та забили три м'ячі.

Господарі поля досить швидко повели у рахунку. На третій хвилині гри футболісти «Антверпена» «обікрали» Ракицького у власному штрафному: Артур Вермерен відпасував праворуч на Арбнора Муя, який точно пробив у дальній кут воріт.

У середині першого тайму бельгійський клуб подвоїв свою перевагу після голу Мішеля-Анж Баліквіши у нижній кут воріт.

Втім після перерви підопічні Патріка ван Леувена продемонстрували абсолютно відмінну від першої половини зустрічі гру.

Вже на 48-й хвилині Шахтар відіграв один м’яч – відзначився Данило Сікан. Рівновагу у матчі відновив м’яч від Ярослава Ракицького, який потужно виконав штрафний удар. Третій гол гірників на рахунку Сікана.

У компенсований арбітром час за гру рукою у власному штрафному Тараса Степаненка було призначено пенальті, втім Тобі Алдервейрелд не реалізував одинадцятиметровий удар

Зазначимо, що раніше шляхи «Шахтаря» та «Антверпена» не перетиналися. Але якщо донецький клуб раніше неодноразово грав із бельгійцями («Андерлехт», «Брюгге», «Генк», «Гент»), то сенсаційний чемпіон Бельгії вперше грає проти команди з України.

Нагадаємо, серб Мілорад Мажич став інспектором матчу 2-го туру Ліги чемпіонів «Антверпен» – «Шахтар» Донецьк.

До слова, на груповому етапі Ліги чемпіонів 2023/24 донецький «Шахтар» мав зустрітися з іспанською «Барселоною», португальським «Порту» та бельгійським «Антверпеном». 

Теги: спорт навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» ФК «Антверпен»

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Командам буде дозволено грати під назвою «Футбольний союз Росії»
ФІФА дозволила російським командам U-17 змагатись у світовому футболі
Сьогодні, 18:56
Мажич став керівником департаменту суддівства РФС минулого літа
УЄФА призначила інспектором на матч «Шахтаря» представника футбольного союзу РФ
Вчора, 15:24
«Синьо-жовті» з початку матчу почали тиснути на іранського суперника та вдало діяли у атаках та блоці
Українська збірна з волейболу здобула першу перемогу у відборі на Олімпіаду-2024
2 жовтня, 15:16
Попередня домовленість про бій між Ф'юрі та Усиком була скасована через фінансові непорозуміння
Ф'юрі заявив, що готовий битися з Усиком, але за однієї умови
29 вересня, 08:34
Дату засідання Спортивного арбітражного суду буде встановлено окремо
Тимощук намагається повернути всі українські титули через суд
26 вересня, 19:40
Українсько-німецька пара перемогла на турнірі WTA 250 у Японії
Українська тенісистка тріумфувала на парному турнірі WTA (відео)
16 вересня, 13:06
Колишній капітан збірної України виступив у складі «збірної світу» проти команд «легенд Спартака»
Зрадник Тимощук осквернив пам’ять великого футболіста, похованого в Одесі
12 вересня, 09:14
Гра закінчилась унічию 1:1, обидва м 'ячі були забиті в першому таймі
Стадіон у Польщі фантастично виконав гімн України перед матчем із Англією (відео)
10 вересня, 04:15
«Втомилася втрачати близьких»: блогерка Коряк спробувала виправдатися за свої слова про ЗСУ
«Втомилася втрачати близьких»: блогерка Коряк спробувала виправдатися за свої слова про ЗСУ
6 вересня, 12:10

Новини

«Шахтар» феєрично обіграв «Антверпен» у матчі Ліги чемпіонів
«Шахтар» феєрично обіграв «Антверпен» у матчі Ліги чемпіонів
ФІФА дозволила російським командам U-17 змагатись у світовому футболі
ФІФА дозволила російським командам U-17 змагатись у світовому футболі
УЄФА призначила інспектором на матч «Шахтаря» представника футбольного союзу РФ
УЄФА призначила інспектором на матч «Шахтаря» представника футбольного союзу РФ
Збірна України не візьме участь у чемпіонаті світу з дзюдо: названо причину
Збірна України не візьме участь у чемпіонаті світу з дзюдо: названо причину
Українська збірна з волейболу здобула першу перемогу у відборі на Олімпіаду-2024
Українська збірна з волейболу здобула першу перемогу у відборі на Олімпіаду-2024
Легендарний спортсмен і друг України несподівано підтримав РФ
Легендарний спортсмен і друг України несподівано підтримав РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Спецпризначенці висадилися у Криму: розвідка розкрила деталі
14K
Як змінилася думка росіян про війну в Україні – опитування
13K
ТЦК попередили, хто з чоловіків може отримати повістку повторно
11K
На війні загинув музикант, активіст та пластун Андрій Чепіль
7455
У яких країнах ЄС українським біженцям працювати невигідно: список
6199
Одна із країн ЄС різко знизила підтримку українських біженців

Новини

Такий вигляд має «русский мир»: з'явилося нове відео зруйнованої Кліщіївки
Сьогодні, 17:48
У столиці відбулося перше засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб
Сьогодні, 16:28
У Києві 20% дошкільнят не розуміють української мови, – експерт
Сьогодні, 16:05
ООН закликає вимагати від РФ доступу до всіх полонених та в'язнів
Сьогодні, 13:28
Як змінилася думка росіян про війну в Україні – опитування
Сьогодні, 12:27
Росія знову може піти в наступ на Лиман і Куп'янськ – військовий експерт
Сьогодні, 11:25

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту