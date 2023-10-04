«Шахтар» феєрично обіграв «Антверпен» у матчі Ліги чемпіонів

Після першого тайму «гірники» програвали 0:2, але у другому таймі зуміли переламати хід матчу та забили три м'ячі

Донецький «Шахтар» переміг на виїзді дебютанта турніру бельгійський «Антверпен» з рахунком 3:2

У другому турі Ліги чемпіонів донецький «Шахтар» переміг на виїзді дебютанта турніру бельгійський «Антверпен».

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Після першого тайму «гірники» програвали 0:2, але у другому таймі зуміли переламати хід матчу та забили три м'ячі.

Господарі поля досить швидко повели у рахунку. На третій хвилині гри футболісти «Антверпена» «обікрали» Ракицького у власному штрафному: Артур Вермерен відпасував праворуч на Арбнора Муя, який точно пробив у дальній кут воріт.

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У середині першого тайму бельгійський клуб подвоїв свою перевагу після голу Мішеля-Анж Баліквіши у нижній кут воріт.

Втім після перерви підопічні Патріка ван Леувена продемонстрували абсолютно відмінну від першої половини зустрічі гру.

Вже на 48-й хвилині Шахтар відіграв один м’яч – відзначився Данило Сікан. Рівновагу у матчі відновив м’яч від Ярослава Ракицького, який потужно виконав штрафний удар. Третій гол гірників на рахунку Сікана.

У компенсований арбітром час за гру рукою у власному штрафному Тараса Степаненка було призначено пенальті, втім Тобі Алдервейрелд не реалізував одинадцятиметровий удар

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Зазначимо, що раніше шляхи «Шахтаря» та «Антверпена» не перетиналися. Але якщо донецький клуб раніше неодноразово грав із бельгійцями («Андерлехт», «Брюгге», «Генк», «Гент»), то сенсаційний чемпіон Бельгії вперше грає проти команди з України.

Нагадаємо, серб Мілорад Мажич став інспектором матчу 2-го туру Ліги чемпіонів «Антверпен» – «Шахтар» Донецьк.

До слова, на груповому етапі Ліги чемпіонів 2023/24 донецький «Шахтар» мав зустрітися з іспанською «Барселоною», португальським «Порту» та бельгійським «Антверпеном».