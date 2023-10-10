УЄФА скасувала рішення про допуск юнацьких збірних Росії до міжнародних турнірів

За інформацією джерела, в УЄФА заявили, що організації не вдалося знайти технічного рішення, яке б дозволило російським командам грати

26 вересня виконком УЄФА запропонував допустити до міжнародних турнірів збірні Росії серед гравців віком до 17 років

Виконком Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) скасував ухвалене раніше рішення про допуск юнацьких збірних Росії до турнірів під своєю егідою. Про це у Twitter повідомив британський журналіст Роб Харріс.

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За інформацією джерела, в УЄФА заявили, що організації не вдалося знайти технічного рішення, яке б дозволило російським командам грати.

Зазначимо, 26 вересня виконком УЄФА запропонував допустити до міжнародних турнірів збірні Росії серед гравців віком до 17 років. В організації зазначили, що пропозиція включає допуск у нейтральному статусі. Пізніше Англія, Польща, Данія, Латвія, Литва, Швеція, Норвегія, Румунія та Україна заявили, що їхні юніорські збірні відмовляться від матчів із російськими командами.

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Раніше Міністерство внутрішніх справ Німеччини виступило з критикою рішення УЄФА допустити на міжнародні турніри юнацькі збірні U-17 з Росії та Білорусі.

Нагадаємо, Міжнародний керівний орган футболу ФІФА знову дозволив участь у міжнародних змаганнях для представницьких молодіжних збірних Росії на рівні дівчат і хлопців до 17 років.

Раніше Федерація футболу Англії (FA) відмовилась грати проти юніорських команд РФ, попри рішення УЄФА негайно повернути на міжнародну арену збірну Росії U-17.

До слова, віцепрезидент УЄФА Карл-Ерік Нільссон залишив посаду керівника шведського спортивного центру після того, як видання Sky News виявило, що він голосував за скасування повної заборони Росії брати участь у міжнародних змаганнях.