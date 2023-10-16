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Молодіжна збірна України з футболу здобула феєричну перемогу над Англією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Молодіжна збірна України з футболу здобула феєричну перемогу над Англією
Молодіжна збірна України з футболу здобула третю перемогу у кваліфікації на Євро-2025
фото з відкритих джерел

У компенсований час нападник «Руха» Ілля Квасниця вирвав перемогу для України

Молодіжна збірна України з футболу здобула третю перемогу у кваліфікації на Євро-2025. «Синьо-жовті» у третьому матчі відбору обіграли Англію з рахунком 3:2.

До очного протистояння у третьому турі відбору на молодіжний чемпіонат Європи Англія та Україна підійшли у статусі лідерів групи F. Обидві збірні у попередніх поєдинках кваліфікації набрали по шість очок, однак англійці займали перше місце завдяки додатковим показникам.

Матч проти Англії був номінально домашнім для підопічних Унаї Мельгоси. Поєдинок проти чинних чемпіонів Європи у віковій категорії U21 Україна провела у словацьких Кошицях.

У першому таймі Україна змогла здобути перевагу у два голи. Спочатку Назар Волошин на 31-й хвилині скористався передачею Максима Брагару та вивів «синьо-жовтих» вперед. Ще через 12 хвилин Олег Очеретько подвоїв перевагу українців.

На перерву команди пішли за рахунку 2:0 та з перевагою України в статистиці ударів: «синьо-жовті» здійснили по воротах суперника чотири удари (три – точні) проти трьох (один – точний) в Англії.

Другий тайм активніше розпочали англійські футболісти, які організували кілька небезпечних моментів біля воріт Руслана Нещерета. Один з них завершився гольовим ударом нападника «Челсі» Чуквунонсо Мадуеке на 67-й хвилині.

На 89-й хвилині Англія змогла зрівняти рахунок завдяки голу Чарлі Крессвелла, який встановив рахунок матчу – 2:2.

У компенсований час нападник «Руха» Ілля Квасниця вирвав перемогу для України – 3:2.

Кваліфікація Євро-2025 (U21). 3-й матч

Україна – Англія – 3:2

Голи: Волошин, 31, Очеретько, 43, Квасниця, 90+4 – Мадуеке, 67, Крессвелл, 89

Після перемоги над Англією Україна набрала дев'ять очок та вийшла на перше місце групи F.

Група F. Турнірна таблиця

  1. Україна – 9 очок (3 матчі), 7:2 різниця голів
  2. Англія – 6 (3), 14:4
  3. Люксембург – 3 (3), 1:6
  4. Сербія – 3 (2), 3:9
  5. Північна Ірландія – 3 (3), 1:2
  6. Азербайджан – 0 (2), 0:3

Нагадаємо, прямі путівки на Євро-2025 отримають лише переможці груп та три найкращі команди, що посядуть другі місця. Ще три перепустки на Євро дістануться переможцям плей-оф, у якому гратимуть ще шість команд, які фінішують другими у своїх кваліфікаційних групах.

Теги: навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Англія

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