«Росія – це палій, Китай – це пожежник». Соратник Зеленського пояснив, яку гру веде Пекін
Нардеп Мережко: «Для Китаю Росія, по-перше, це постачальник ресурсів, по-друге, спільник, з яким вони грають в одну гру»
Китай не стане тиснути на Росію для врегулювання війни в Україні, оскільки розглядає її як стратегічного партнера та постачальника ресурсів. Таку думку висловив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Гуртом і Путіна легше... Чи допоможе Китай вгамувати Росію?».
«Теоретично Путін боїться тільки дві країни – Сполучені Штати і Китай. І якщо гіпотетично уявити, що Трамп і Сі Цзіньпін домовляться, то разом вони можуть змусити Путіна робити все, що завгодно», – зазначив Мережко.
Проте, за його словами, Китай не піде на дії, які можуть послабити його союз з Росією. Він пояснив, що для Пекіна Росія є пріоритетом з двох причин: по-перше, це постачальник ресурсів, по-друге, спільник у геополітичній грі.
«Росія – це палій, а Китай – це пожежник. Тому я не вірю в те, що Китай погодиться натиснути на Путіна так, щоб тому це не сподобалося», – наголосив Мережко.
Він також додав, що Китай, ймовірно, спробує скористатися будь-якою деескалацією війни, щоб виступити в ролі «прихованого адвоката» Росії, вдаючи нейтральність і просуваючи російські інтереси.
Мережко вважає, що Україна для Китаю не має самостійного значення і розглядається лише через призму відносин з Росією. «Ми починаємо існувати в очах Китаю, тільки коли починаємо зближатись з Тайванем. В усьому іншому ми для них не цікаві», – підсумував нардеп.
Нагадаємо, Китай не може виступати посередником у врегулюванні війни в Україні, оскільки нинішня ситуація з різних причин вигідна Пекіну. Таку думку висловив Михайло Гончар, президент Центру «Стратегія ХХІ», коментуючи можливість залучення Китаю для завершення війни в України.
Гончар нагадав про спроби України та США залучити Китай до реального посередництва, а не формальної участі в цьому процесі. Однак ці спроби виявилися марними через міцні відносини між Росією та Китаєм, які лише зміцнилися після початку повномасштабного вторгнення.
Коментарі — 0