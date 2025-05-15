«Росія – це палій, Китай – це пожежник». Соратник Зеленського пояснив, яку гру веде Пекін

Мережко: Якщо Китай побачить, що справа у війні йде до якоїсь деескалації, він буде намагатися скористатися цим як прихований адвокат Путіна

Нардеп Мережко: «Для Китаю Росія, по-перше, це постачальник ресурсів, по-друге, спільник, з яким вони грають в одну гру»

Китай не стане тиснути на Росію для врегулювання війни в Україні, оскільки розглядає її як стратегічного партнера та постачальника ресурсів. Таку думку висловив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Гуртом і Путіна легше... Чи допоможе Китай вгамувати Росію?».

«Теоретично Путін боїться тільки дві країни – Сполучені Штати і Китай. І якщо гіпотетично уявити, що Трамп і Сі Цзіньпін домовляться, то разом вони можуть змусити Путіна робити все, що завгодно», – зазначив Мережко.

Проте, за його словами, Китай не піде на дії, які можуть послабити його союз з Росією. Він пояснив, що для Пекіна Росія є пріоритетом з двох причин: по-перше, це постачальник ресурсів, по-друге, спільник у геополітичній грі.

«Росія – це палій, а Китай – це пожежник. Тому я не вірю в те, що Китай погодиться натиснути на Путіна так, щоб тому це не сподобалося», – наголосив Мережко.

Він також додав, що Китай, ймовірно, спробує скористатися будь-якою деескалацією війни, щоб виступити в ролі «прихованого адвоката» Росії, вдаючи нейтральність і просуваючи російські інтереси.

Мережко вважає, що Україна для Китаю не має самостійного значення і розглядається лише через призму відносин з Росією. «Ми починаємо існувати в очах Китаю, тільки коли починаємо зближатись з Тайванем. В усьому іншому ми для них не цікаві», – підсумував нардеп.

Нагадаємо, Китай не може виступати посередником у врегулюванні війни в Україні, оскільки нинішня ситуація з різних причин вигідна Пекіну. Таку думку висловив Михайло Гончар, президент Центру «Стратегія ХХІ», коментуючи можливість залучення Китаю для завершення війни в України.

Гончар нагадав про спроби України та США залучити Китай до реального посередництва, а не формальної участі в цьому процесі. Однак ці спроби виявилися марними через міцні відносини між Росією та Китаєм, які лише зміцнилися після початку повномасштабного вторгнення.