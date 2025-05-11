Єрмак назвав головну умову для завершення війни
Україна вимагає припинення вогню на 30 днів
Росія не має маскувати під словесні конструкції бажання продовжувати війну. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в соцмережах, передає «Главком».
«Спочатку припинення вогню на 30 днів, потім все інше», – йдеться в повідомленні.
Єрмак наголосив, що припинення вогню – це перший крок до завершення війни і він підтвердить готовність Росії закінчити вбивства.
Нагадаємо, про те, що припинення вогню – це перший крок до завершення війни заявив і президент України Володимир Зеленський.
Глава держави додав, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Це хороший знак. І Україна готова до переговорів.
До слова, вчора Путін виступив зі зверненням. Промову він почав звинувачувати Україну у порушенні перемир'я. За його словами, Росія неодноразово виступала за ініціативу припинення вогню, але Київ порушував мораторій на удари по енергетичних об'єктах, не дотримувалось і Великодне перемир'я.
Диктатор заявив, що за ці три дня перемир'я було здійснено 5 цілеспрямованих спроб нападу на російський державний кордон.
Путін сказав, що Росія виступає за мир та додав, що саме Україна припинила переговори у 2022 році. Президент Росії заявив, що пропонує продовжити прямі переговори у Стамбулі, у четвер, 15 травня.
Президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі «Коаліції рішучих» заявив, що перемир’я між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня. Якщо Кремль відмовиться від повного та безумовного припинення вогню, йому загрожують нові санкції.
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