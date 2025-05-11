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Єрмак назвав головну умову для завершення війни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Єрмак назвав головну умову для завершення війни
фото: EPA

Україна вимагає припинення вогню на 30 днів

Росія не має маскувати під словесні конструкції бажання продовжувати війну. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в соцмережах, передає «Главком».

«Спочатку припинення вогню на 30 днів, потім все інше», – йдеться в повідомленні.

Єрмак наголосив, що припинення вогню – це перший крок до завершення війни і він підтвердить готовність Росії закінчити вбивства.

Нагадаємо, про те, що припинення вогню – це перший крок до завершення війни заявив і президент України Володимир Зеленський.

Глава держави додав, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Це хороший знак. І Україна готова до переговорів.

До слова, вчора Путін виступив зі зверненням. Промову він почав звинувачувати Україну у порушенні перемир'я. За його словами, Росія неодноразово виступала за ініціативу припинення вогню, але Київ порушував мораторій на удари по енергетичних об'єктах, не дотримувалось і Великодне перемир'я. 

Диктатор заявив, що за ці три дня перемир'я було здійснено 5 цілеспрямованих спроб нападу на російський державний кордон.

Путін сказав, що Росія виступає за мир та додав, що саме Україна припинила переговори у 2022 році. Президент Росії заявив, що пропонує продовжити прямі переговори у Стамбулі, у четвер, 15 травня. 

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі «Коаліції рішучих» заявив, що перемир’я між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня. Якщо Кремль відмовиться від повного та безумовного припинення вогню, йому загрожують нові санкції. 

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Теги: росія війна путін Володимир Зеленський Україна Андрій Єрмак переговори перемир'я

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