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Мерц готовий поговорити з Путіним, але є умова

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Мерц готовий поговорити з Путіним, але є умова
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готовий посилити санкційний тиск на Росію
фото з відкритих джерел

ЄС, Велика Британія та США домовилися посилити тиск на Москву

 

Новопризначений канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував посилення санкцій проти РФ не лише у США, але й у Європі, якщо Москва не погодиться на перемирʼя. Він також не виключив розмови з російським диктатором Полодимиром Путіним. Як інформує «Главком», про це він розповів в інтерв'ю Bild під час свого візиту до Києва.

Як наголосив Мерц, якщо після вихідних не вдасться досягнути 30-денного припинення вогню через Росію, то ЄС, Велика Британія та США домовилися посилити тиск на Москву.

«Потім відбудеться масове посилення санкцій, і Україні продовжуватиме надаватися масована допомога. Політично, звичайно, фінансова допомога, але також і військова допомога», – сказав канцлер та додав, що американці підтримали б це посилення.

Водночас Мерц не виключає прямих переговорів із Путіним: «Якщо виникне необхідність, якщо це допоможе закінчити цю війну, я готовий зробити багато чого. Але спочатку ми повинні побачити, чи зможемо ми досягти мети припинення вогню після цих вихідних».

Раніше новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що країни ЄС підготували проєкт власної заяви щодо припинення вогню в Україні. Якщо ж Росія не стане на шлях справжніх мирних переговорів, то, за словами Мерца, «ми разом із нашими європейськими партнерами й Сполученими Штатами Америки не будемо вагатися щодо того, щоб ще більше посилити санкційний тиск.

Нагадаємо, канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Україна може покладатися на уряд ФРН в контексті постачання крилатих ракет Taurus. Як передає «Главком», про це він заявив у програмі «Was nun?» на каналі ZDF.

«Президент Зеленський знає, що він може покладатися на мене та на Федеративну Республіку», – сказав Мерц, відповідаючи на запитання, чи може Володимир Зеленський розраховувати на те, що канцлер ФРН передасть Україні ракети Taurus.

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Теги: росія санкції Фрідріх Мерц військова допомога перемир'я

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