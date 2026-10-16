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Українські борчині здобули три нагороди Чемпіонату світу U23

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Українські борчині здобули три нагороди Чемпіонату світу U23
Аліна Філіпович здобула золоту нагороду у вазі до 59 кг

Українки вдало стартували на світовій першості

Українські борчині зібрали комплект нагород за підсумками першої частини фіналів на Чемпіонаті світу U23. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.

Аліна Філіпович здобула золоту нагороду. Українка стала чемпіонкою світу у вазі до 59 кг, здолавши у фіналі представницю Азербайджану.

У категорії до 50 кг до фіналу вийшла Аїда Керимова. У підсумку вона завоювала срібну медаль.

У поєдинку за третє місце у категорії до 76 кг перемогла і стала бронзовою призеркою Надія Соколовська.

Сніжана Онуфрієва (до 55 кг) посіла п'яту підсумкову позицію.

Ще дві медалі в українській збірній гарантували Ірина Бондар (до 62 кг) та Ірина Заблоцька (до 72 кг), які вийшли до фіналів. Анастасія Польська (до 53 кг) боротиметься за бронзу.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. 

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

Теги: спорт жіноча боротьба Аїда Керимова

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