Росія запланувала виробництво десятків тисяч нових ракет на рік – Флеш

Сергій Флеш повідомив про нову ракетну загрозу для України

Москва зробила ставку на дешеві та швидкі засоби ураження, які можуть створити нові проблеми для української протиповітряної оборони

Росія готується до масштабного виробництва відносно дешевих реактивних ракет, кількість яких у перспективі може сягнути десятків тисяч одиниць щороку. Російські військові розраховують використовувати такі засоби ураження для подолання української протиповітряної оборони, зокрема на тлі розвитку в Україні ракет-перехоплювачів. Про це на брифінгу заявив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій (Флеш) Бескрестнов, повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами Бескрестнова, російський оборонно-промисловий комплекс одночасно працює над кількома типами швидкісного озброєння, яке має поєднувати порівняно невисоку вартість виробництва та можливість масового застосування.

Серед таких розробок експерт назвав ракету «Бандероль», нові модифікації безпілотників сімейства «Герань», а також інші реактивні засоби ураження.

«Бандероль» – російська малогабаритна крилата ракета з реактивним двигуном, призначена для ударів по наземних цілях фото: glavcom.ua

Зокрема, йшлося про вироби, назви яких у записі брифінгу звучать як «Дань-Т», «Дань-М» і С-71. Водночас точне позначення окремих зразків потребує уточнення.

«Герань-5» – російський швидкісний реактивний безпілотник, який, за даними Флеша, під час окремих маневрів розганявся до 1000 км/год фото: glavcom.ua

«Герань-4» – російський реактивний ударний безпілотник, який розвиває значно вищу швидкість, ніж попередні гвинтові модифікації фото: glavcom.ua

Флеш пояснив, що російські розробники намагаються створити озброєння, яке можна виготовляти великими партіями та застосовувати для масованих атак.

За його словами, виробничі плани Росії передбачають випуск приблизно 10 тис. одиниць на рік для окремих типів такого озброєння. «Їхні прогнози, які ми бачимо щодо виробництва ракет, співставні десь із ракетними шахедами. Тобто це десятки тисяч на рік вони планують», – сказав Флеш.

«Гербера» – дешевий російський безпілотник, який використовують як хибну ціль для перевантаження української ППО, а в окремих модифікаціях – як ударний дрон фото: glavcom.ua

Бескрестнов зазначив, що Росія намагається підготуватися до подальшого розвитку української системи протиповітряної оборони. Зокрема, російське військове командування враховує перспективу збільшення виробництва українських ракет-перехоплювачів, призначених для знищення ворожих повітряних цілей.

У відповідь противник розвиває швидкісні засоби ураження, масове застосування яких може ускладнити роботу української ППО. На відміну від повільніших ударних безпілотників, реактивні апарати та ракети залишають захисникам менше часу на виявлення, супровід і перехоплення цілі.

Якщо Росії вдасться реалізувати заявлені виробничі плани, українським військовим доведеться протидіяти значно більшій кількості швидкісних повітряних цілей.

Це може потребувати подальшого нарощування виробництва засобів перехоплення, удосконалення систем виявлення та розвитку багаторівневої протиповітряної оборони.

Водночас Бескрестнов звернув увагу, що російські розробки перебувають на різних етапах розвитку. Тому заявлені плани масового виробництва ще не означають, що всі перелічені типи озброєння вже випускають у відповідних кількостях.

Нагадаємо, раніше Флеш повідомив про зростання швидкісних характеристик російських ударних безпілотників. За його словами, українські фахівці зафіксували випадки, коли реактивні дрони типу «Герань-5» під час окремих маневрів розганялися до 1000 км/год.