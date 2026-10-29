Росія готує нові балістичні удари по Україні – Зеленський

Українська розвідка попередила про загрозу нових атак

Російські війська готують нові удари балістичними ракетами по Україні. Відповідну інформацію отримала українська розвідка, заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні, повідомляє «Главком».

«Зараз є інформація від розвідки про підготовку росіянами нових балістичних ударів. І потрібні сили, щоб збивати все це російське зло. Ми чекаємо на відповідні рішення», – наголосив глава держави.

Зеленський: Щойно була доповідь. Ми провели два ракетні удари, знищені два російських Су-34, і також уражена пускова установка «іскандера». Я дякую вам, хлопці, за результат! Ще один аспект нашої антибалістичної роботи – це пакети перехоплювачів, передусім для «петріотів», які партнери можуть нам надати. Треба, щоб вони захищали життя. Зараз є інформація від розвідки про підготовку росіянами нових балістичних ударів. І потрібні сили, щоб збивати все це російське зло. Ми чекаємо на відповідні рішення. Я хочу подякувати всім, хто справді нам допомагає! Будь ласка, прошу, бережіть себе. Слава Україні! — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 29, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

За словами Зеленського, Україна потребує додаткових ракет-перехоплювачів, насамперед для зенітних ракетних комплексів Patriot. Президент закликав міжнародних партнерів ухвалити рішення щодо їх передачі.

Водночас глава держави повідомив про результати українських ударів по російських військових цілях.

«Ми провели два ракетні удари, знищені два російських Су-34, і також уражена пускова установка «Іскандера». Я дякую вам, хлопці, за результат!» – заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що посилення протиракетної оборони залишається одним із ключових завдань України, адже наявність достатньої кількості перехоплювачів безпосередньо впливає на захист людей від російських атак.

28 жовтня «Главком» повідомляв, що президент Володимир Зеленський заявив про значний дефіцит ракет для систем Patriot і NASAMS. За його словами, Україні доводиться щотижня домовлятися про нові пакети озброєння для захисту від російських атак.

Напередодні Зеленський розкритикував затримки з постачанням перехоплювачів. У ніч на 27 жовтня Росія застосувала проти України 16 балістичних ракет і понад 280 безпілотників. Президент наголосив, що зволікання партнерів із передачею ракет для ППО збільшує ризик нових влучань.

Також 29 жовтня «Главком» повідомляв про ймовірне знищення двох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 на військовому аеродромі «Маринівка» у Волгоградській області РФ. Інформація про втрати російської авіації спочатку з'явилася в російських джерелах.