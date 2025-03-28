Путін вийшов із переговорів

«Путін не готовий до переходу до мирного життя»

Україна практично увійшла в новий цикл війни

Імітація переговорів ще буде відбуватися. Але переговори вже, практично, зірвані.

Путін розпочав вихід з переговорів в Ер-Ріяді, але вчорашні заяви про те, як він роздушить Україну і введе управління ООН, просто прискорили процес зняття масок.

Отже, що змусило Путіна прискорити процеси?

Два дні тому я вже писав про три речі, які важливі для Путіна:

він вважає, що в ході літньої кампанії він зможе суттєво покращити воєнні позиції. Як на мене - це ілюзія, але він все більше живе в ілюзіях;

він не готовий до переходу до мирного життя. Не готовий особисто через повний провал тих мрій, які його штовхнули в 2022 до повномасштабного вторгнення (провал історичної місії). Не готовий через страх перед тим, як себе поведе еліта, яка боїться Путіна, але вже живе в логіці постпутін. Він боїться також і реакції ура-патріочноі меншості (30-35% населення), яке не має вождів, але може стати кістяком озлобленості на Путіна.

судячи з усього, Путін повірив: що б там не сталося, Трамп не зможе розпочати нафтову війну з РФ по частковому витісненню російської нафти зі світових ринків нафти. Окрім того, Путін вважає, що завдяки КНДР, можливо, Ірану та ряду інших теоретично можливих точок напруги, він буде потрібен і Трампу і Сі під час переговорів Китай-США.

Тепер щодо війни. Ми практично увійшли в новий цикл війни, де наступне переговорне вікно можливостей може відкритися не раніше кінця осені.

Чи можливе все-таки повернення до переговорів зараз? Як на мене, вірогідність мінімальна. Путін виставляє такі вимоги, які просто неможливо виконати.

Якою буде реакція США? Ще деякий час переговори будуть іти за інерцією. А далі, три варіанти:

Трамп заплющує очі на все це і тисне на Україну (вірогідність низька); Трамп в тій чи іншій формі підтримує Україну, не дотискає Росію і переключається на щось інше. Трамп підтримує Україну, включається в витіснення Росії з нафтового ринку світу, хоч і переключається на щось інше.

Який варіант виграє, залежить від того, як ми спільно з європейцями спрацюємо. Зараз, головними переговорами можуть стати не переговори Украіна-Росія-США, Україна -ЄС-США.