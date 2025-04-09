Головна Думки вголос Роман Шрайк
search button user button menu button
Роман Шрайк Журналіст

Яким шляхом Путін прийде до миру. Хронологія

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: АР

Закінчення війни шляхом переговорів залежить насамперед від Путіна

Постійно зустрічаю: «щось сталося» – значить Путін не хоче закінчувати війну!

Він-то може і не хоче, але ситуація не така, щоб він міг воювати нескінченно.

Давайте нагадаю, як я бачу поточний процес:

  1. Мой ключова теза – закінчення війни шляхом переговорів залежить насамперед від Путіна. Поки він не вирішить фінішувати, війна триватиме.
  2. Щоб Путін почав рухатися до фінішу, потрібне усвідомлення, що виснаження військових і фінансових ресурсів РФ близько.
  3. Причому доходити до точки виснаження йому не можна, тому що це відіб'ється і на полі бою, і на внутрішній ситуації в країні. Гальмувати потрібно раніше.

Тобто Путін має максимально надувати щоки, але в правильний момент швидко укласти угоду, щоб опоненти не встигли побачити слабкість.

Тому я уявляю собі таку хронологію:

  • початок 2025 року – Путін розуміє, що до кінця року ресурси виснажаться;
  • перша половина 2025 – кидання понтів з метою посилення переговорної позиції;
  • середина 2025 – початок реальних переговорів;
  • ближче до кінця 2025 – фініш.

Я не Ванга, з термінами регулярно помиляюся, тож тут ідеться не про точне потрапляння в дати, а про логіку подій.

Примітка. Трамп на те, що відбувається, впливає опосередковано. Тому незалежно від чудес на віражах, мій прогноз із літа 2024 року не змінюється, про що я вам періодично і нагадую.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін війна переговори перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська команда скоро вирушить до Вашингтону
Стало відомо, коли делегати з України вирушать на переговори щодо мінеральної угоди
7 квiтня, 00:14
Врятований від росіян камінь бурштину
Підприємиця з Рівненщини врятувала від російських окупантів унікальний камінь
5 квiтня, 20:13
Президент США Дональд Трамп раніше вже допускав, що російський президент Володимир Путін тягне час
Трамп хоче перемир’я на Великдень. Це реально?
2 квiтня, 20:20
Пошкоджена багатоповерхівка у Дніпрі
ДніпроОВА повідомила подробиці дронової атаки по місту
29 березня, 07:49
Путін використовує Трампа у власних інтересах
Досягнення миру під загрозою через брехню Путіна та довірливість Трампа – The Telegraph
27 березня, 23:27
Під час зустрічі російської та американської делегацій в Ер-Ріяді представники Кремля заявили, що вони «не мають мандату» на обговорення зупинки атак на цивільні об’єкти
Офіс президента: РФ відмовилася говорити про припинення атак по цивільних об'єктах
27 березня, 17:53
Миротворчий контингент в Україні. Потрібні зміни до Конституції?
Миротворчий контингент в Україні. Потрібні зміни до Конституції?
24 березня, 16:12
Відомо про п'ятьох постраждалих
РФ атакувала Херсон, є загиблий та постраждалі
14 березня, 23:35
Ультиматуми Росії не проходять
Тільки українські військові на фронті визначать майбутнє миру
14 березня, 20:22

Роман Шрайк

Яким шляхом Путін прийде до миру. Хронологія
Яким шляхом Путін прийде до миру. Хронологія
Росіяни вивели солдатів КНДР з лінії фронту. Чи надовго?
Росіяни вивели солдатів КНДР з лінії фронту. Чи надовго?
Трамп посилює тиск на Росію через санкції. Чи допоможе?
Трамп посилює тиск на Росію через санкції. Чи допоможе?
Перші кроки Трампа на посаді президента. Тривожні передчуття
Перші кроки Трампа на посаді президента. Тривожні передчуття
Нова зброя Путіна: чи потрібно боятися «Орєшніка»?
Нова зброя Путіна: чи потрібно боятися «Орєшніка»?
Чому війна не закінчилась ще у 2022 році
Чому війна не закінчилась ще у 2022 році

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 квітня: ситуація на фронті
75K
«Не шкода цивільних»: заява військового після удару по Кривому Рогу обурила мережу
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 квітня 2025
34K
Батько ексміністра-втікача хоче повернути в держави майже 50 кг золота
6261
«Свого сина в армію не пущу». Рівненський ТЦК відреагував на скандальну заяву підполковника
5960
Лазарева субота 2025: що дозволено і заборонено робити 12 квітня

Новини

9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
Вчора, 20:54
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
7 квiтня, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 квiтня, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
6 квiтня, 14:11

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua