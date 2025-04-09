Яким шляхом Путін прийде до миру. Хронологія

Закінчення війни шляхом переговорів залежить насамперед від Путіна

Постійно зустрічаю: «щось сталося» – значить Путін не хоче закінчувати війну!

Він-то може і не хоче, але ситуація не така, щоб він міг воювати нескінченно.

Давайте нагадаю, як я бачу поточний процес:

Мой ключова теза – закінчення війни шляхом переговорів залежить насамперед від Путіна. Поки він не вирішить фінішувати, війна триватиме. Щоб Путін почав рухатися до фінішу, потрібне усвідомлення, що виснаження військових і фінансових ресурсів РФ близько. Причому доходити до точки виснаження йому не можна, тому що це відіб'ється і на полі бою, і на внутрішній ситуації в країні. Гальмувати потрібно раніше.

Тобто Путін має максимально надувати щоки, але в правильний момент швидко укласти угоду, щоб опоненти не встигли побачити слабкість.

Тому я уявляю собі таку хронологію:

початок 2025 року – Путін розуміє, що до кінця року ресурси виснажаться;

перша половина 2025 – кидання понтів з метою посилення переговорної позиції;

середина 2025 – початок реальних переговорів;

ближче до кінця 2025 – фініш.

Я не Ванга, з термінами регулярно помиляюся, тож тут ідеться не про точне потрапляння в дати, а про логіку подій.

Примітка. Трамп на те, що відбувається, впливає опосередковано. Тому незалежно від чудес на віражах, мій прогноз із літа 2024 року не змінюється, про що я вам періодично і нагадую.