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Тренер збірної Італії з волейболу поскаржився на відсутність російських команд

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Тренер збірної Італії з волейболу поскаржився на відсутність російських команд
Під керівництвом Веласко жіноча збірна Італії виграла золоті медалі на Олімпійських іграх 2024 року

Веласко: Накладання санкцій на Росію у спортивному плані – це божевілля

Головний тренер жіночої збірної Італії з волейболу аргентинець Хуліо Веласко поскаржився на відсутність російських клубів та збірних на міжнародних турнірах. Про це повідомляє Главком з посиланням на La Stampa

Російські волейбольні клуби та збірні усунуті від міжнародних змагань рішенням Міжнародної федерації волейболу (FIVB) через російську агресію проти України.

«На жіночому рівні найсильніше російські, турецькі та італійські клуби. У плані змагання відсутність такої спортивної держави, як Росія, відчувається. У волейболі це важка втрата як у чоловічому, так і в жіночому. Накладання санкцій на Росію у спортивному плані – це божевілля», – заявив Веласко.

Варто зазначити, що під керівництвом Веласко жіноча збірна Італії виграла золоті медалі на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Нагадаємо, колишній футболіст збірної Росії Дмитро Сенніков потрапив до бази сайту «Миротворець».

Зазначається, що ексфутболіст є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

У вересні 2021 року Сенніков незаконно відвідував анексований Крим.

22 лютого 2025 року Сенніков брав участь у пропагандистському заході – етапі дитячого футбольного фестивалю «чемпіонат переможців» у Тамбові. Учасниками заходу були діти учасників російського вторгнення до України, зібрані до команди «Чемпіони героїв».

Дмитро Сєнніков народився 24 червня 1976 року.

27 березня 2002 року дебютував в офіційних іграх у складі національної збірної Росії в товариському матчі проти Естонії. У тому ж році він поїхав на чемпіонат світу 2002 року в Японії і Південній Кореї, де зіграв в одному матчі групового етапу проти Бельгії.

Через два роки у складі збірної був учасником чемпіонату Європи 2004 року у Португалії. На полях Португалії Дмитро був основним захисником збірної Росії і зіграв у всіх трьох групових іграх: проти Іспанії, Португалії та Греції, але команда не вийшла з групи.

Всього протягом кар'єри у національній команді, яка тривала 4 роки, провів у формі головної команди країни 26 матчів.

Також Сенніков двічі ставав чемпіоном Росії у складі «Локомотива».

Теги: росія війна волейбол

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