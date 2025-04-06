Ракетна атака на Київ, протести проти Трампа в США: головне за ніч
Росія вдарила балістикою по Києву
Сьогодні вранці, 6 квітня ворог здійснив удар балістикою по столиці. Рятувальники ліквідовують наслідки у Дарницькому, Оболонському та Соломʼянському районах.
«Главком» зібрав головні події ночі проти 6 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.
Ракетна атака на Київ
Загалом внаслідок ворожого обстрілу постраждало три людини, двоє з яких госпіталізовані.
У Дарницькому районі за однією з адрес пожежа виникла у нежитловій будівлі. За іншою адресою сталось руйнування будівлі та загоряння трьох поруч припаркованих автомобілів. Займання ліквідовано.
В Оболонському районі пожежа виникла у меблевому цеху з розповсюдженням полумʼя на ще одну складську будівлю. Ще за однією з адрес сталось часткове руйнування третього, четвертого та п'ятого поверхів п'ятиповерхового бізнес-центру.
США та Європу охопили протести проти Трампа
Люди різного віку та національностей зібралися, щоб висловити невдоволення адміністрацією президента США.
У Флориді кілька сотень демонстрантів вийшли на вулиці, скандуючи гасла і піднімаючи плакати з різкими заявами про Трампа та його радника Ілона Маска.
Тисячі протестувальників заполонили вулиці Бостона. Це одна з 1200 інших акцій протесту, які проходять у всіх 50 штатах США.
Протести також відбулися в Британії, Канаді, Мексиці, Франції, Німеччині та інших країнах. Учасники протесту виступали проти впливу Трампа на демократичні процеси та цивільні права.
У Миколаєві після обстрілу РФ виникли пожежі, є поранені
Увечері 5 квітня російська армія запустила ударні дрони по місту Миколаїв.
Близько 22:00 ворог атакував місто БпЛА типу «Shahed 131/136». Внаслідок падіння уламків та дії вибухової хвилі виникло дві пожежі у приватних домоволодіннях, які були оперативно ліквідовані. Також пошкоджено 13 приватних будинки та автомобіль.
Росіяни вдарили по Куп'янську авіабомбою: є влучання у багатоповерхівку
Російські терористи вранці 6 квітня вдарили по Куп'янську. Російські авіабомби поцілити в багатоповерхівку.
Внаслідок влучання КАБу в дев'ятиповерховий житловий багатоквартирний будинок відбулось загоряння балконів з другого по сьомий поверх та чотирьох квартир.
Пожежа вирувала на площі 100 м. кв. Частково пошкоджений даний будинок та пошкоджено скління вікон в трьох багатоквартирних будинках.
Внаслідок обстрілу постраждали 67-річний чоловік та 78-річна жінка.
Дрони атакували Ростовську область
У ніч проти 6 квітня у Ростовській області місцеві поскаржились на вибухи. Повідомляють про атаку дронів на регіон.
Зазначається, що мешканці Олександрівки одними з перших почули прольоти БпЛА, а повідомили, що чули щонайменше 10 вибухів та бачили яскраві спалахи в небі.
Також роботу ППО чули в Аксаї та Новочеркаську. Дуже гучно було і в селі Султан-Сали та місті Батайськ.
У будівлі канадського парламенту забарикадувався чоловік
Канадський парламент в Оттаві був заблокований після того, як чоловік забарикадувався в східному крилі будівлі, де розташовані парламентські офіси. Поліція оточила територію та веде переговори з чоловіком.
Служба парламентської охорони видала термінове попередження, закликаючи всіх, хто знаходиться в східному крилі, сховатися в найближчій кімнаті, зачинити та замкнути двері, а також залишатися в укритті. Осіб поза зоною інциденту попросили триматися подалі від цієї території.
Поліція Оттави підтвердила, що інцидент розпочався близько 15:00 за місцевим часом.
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