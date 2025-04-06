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Ракетна атака на Київ, протести проти Трампа в США: головне за ніч

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Ракетна атака на Київ, протести проти Трампа в США: головне за ніч
Головні новини ночі проти 6 квітня
фото: ДСНС

Росія вдарила балістикою по Києву

Сьогодні вранці, 6 квітня ворог здійснив удар балістикою по столиці. Рятувальники ліквідовують наслідки у Дарницькому, Оболонському та Соломʼянському районах.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 6 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Ракетна атака на Київ

Загалом внаслідок ворожого обстрілу постраждало три людини, двоє з яких госпіталізовані.

У Дарницькому районі за однією з адрес пожежа виникла у нежитловій будівлі. За іншою адресою сталось руйнування будівлі та загоряння трьох поруч припаркованих автомобілів. Займання ліквідовано.

В Оболонському районі пожежа виникла у меблевому цеху з розповсюдженням полумʼя на ще одну складську будівлю. Ще за однією з адрес сталось часткове руйнування третього, четвертого та п'ятого поверхів п'ятиповерхового бізнес-центру.

США та Європу охопили протести проти Трампа

Люди різного віку та національностей зібралися, щоб висловити невдоволення адміністрацією президента США.

У Флориді кілька сотень демонстрантів вийшли на вулиці, скандуючи гасла і піднімаючи плакати з різкими заявами про Трампа та його радника Ілона Маска.

Тисячі протестувальників заполонили вулиці Бостона. Це одна з 1200 інших акцій протесту, які проходять у всіх 50 штатах США.

Протести також відбулися в Британії, Канаді, Мексиці, Франції, Німеччині та інших країнах. Учасники протесту виступали проти впливу Трампа на демократичні процеси та цивільні права.

У Миколаєві після обстрілу РФ виникли пожежі, є поранені

Увечері 5 квітня російська армія запустила ударні дрони по місту Миколаїв.

Близько 22:00 ворог атакував місто БпЛА типу «Shahed 131/136». Внаслідок падіння уламків та дії вибухової хвилі виникло дві пожежі у приватних домоволодіннях, які були оперативно ліквідовані. Також пошкоджено 13 приватних будинки та автомобіль.

Росіяни вдарили по Куп'янську авіабомбою: є влучання у багатоповерхівку

Російські терористи вранці 6 квітня вдарили по Куп'янську. Російські авіабомби поцілити в багатоповерхівку. 

Внаслідок влучання КАБу в дев'ятиповерховий житловий багатоквартирний будинок відбулось загоряння балконів з другого по сьомий поверх та чотирьох квартир.

Пожежа вирувала на площі 100 м. кв. Частково пошкоджений даний будинок та пошкоджено скління вікон в трьох багатоквартирних будинках.

Внаслідок обстрілу постраждали 67-річний чоловік та 78-річна жінка.

Дрони атакували Ростовську область

У ніч проти 6 квітня у Ростовській області місцеві поскаржились на вибухи. Повідомляють про атаку дронів на регіон.

Зазначається, що мешканці Олександрівки одними з перших почули прольоти БпЛА, а повідомили, що чули щонайменше 10 вибухів та бачили яскраві спалахи в небі.

Також роботу ППО чули в Аксаї та Новочеркаську. Дуже гучно було і в селі Султан-Сали та місті Батайськ.

​У будівлі канадського парламенту забарикадувався чоловік

Канадський парламент в Оттаві був заблокований після того, як чоловік забарикадувався в східному крилі будівлі, де розташовані парламентські офіси. Поліція оточила територію та веде переговори з чоловіком. 

Служба парламентської охорони видала термінове попередження, закликаючи всіх, хто знаходиться в східному крилі, сховатися в найближчій кімнаті, зачинити та замкнути двері, а також залишатися в укритті. Осіб поза зоною інциденту попросили триматися подалі від цієї території. 

Поліція Оттави підтвердила, що інцидент розпочався близько 15:00 за місцевим часом. 

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Теги: росія Київ війна Дональд Трамп обстріл дрон

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