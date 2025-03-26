Українці воюватимуть голими руками, якщо умов тривалого миру не буде – директор ЦРУ

Директор ЦРУ Реткліфф: Я переконаний, що українці будуть воювати навіть голими руками

За словами директора ЦРУ Джона Реткліффа, український народ і військові неодноразово були недооцінені

Під час слухань у Сенаті США директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що якщо українці побачать, що умови угоди з Росією не гарантують тривалого миру, вони продовжать боротьбу навіть без зброї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на New York Post.

За словами директора ЦРУ, наразі Росія має перевагу на фронті та повільно просувається вперед, проте український народ і військові неодноразово були недооцінені.

«Зрештою, виходячи з моїх спостережень і аналітики, я переконаний, що вони будуть воювати навіть голими руками, якщо не отримають умов, прийнятних для тривалого миру», – наголосив Реткліфф.

Відповідаючи на питання про стратегічні ризики для США у разі, якщо мирна угода дозволить Росії досягти своїх максималістичних цілей, глава ЦРУ зазначив, що президент Дональд Трамп прагне завершення війни на умовах, які забезпечать її остаточне припинення.

Реткліфф додав, що, скоріше за все, обидві сторони не отримають всього, чого хочуть.

Нагадаємо, США відзначають значний прогрес у врегулюванні війни Росії проти України, досягнутий під час переговорів у Саудівській Аравії. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з американськими послами, інформує «Главком».

Трампа попросили прокоментувати ситуацію щодо припинення вогню між Україною та Росією в Чорному морі.

«Ми досягли великого прогресу на двох напрямках, які ми називаємо секціями, хоча вони охоплюють набагато більше. Це стосується і Росії з Україною, і Близького Сходу», – зазначив Дональд Трамп.

Раніше у традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський розповів деталі перемовин в Саудівській Аравії. Як передає «Главком», про це йдеться на сайті Офісу президента.

За словами Зеленського вже погоджено з американською стороною, що сьогодні, 25 березня, може початися припинення вогню щодо нашої енергетики. Також команди обговорили, як повернути більше безпеки Чорному морю, нормальному судноплавству. Для України принципово важливе звільнення людей із російського полону: військових, наших цивільних, а також дітей, які примусово вивезені російськими окупантами.

Зеленський заявив, що Україна готова працювати максимально швидко та абсолютно прозоро для завершення війни, але уже зараз помітно, як «росіяни вже почали маніпулювати».