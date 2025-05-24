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Карта бойових дій в Україні станом на 24 травня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 24 травня 2025 року
На Краматорському напрямку вчора зафіксовано чотири боєзіткнення
фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала М. Білинського

Триває 1186-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 202 боєзіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних та 77 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 130 КАБ. Крім цього, здійснив 5837 обстрілів, зокрема 130 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2997 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Запсілля Сумської області; Куп’янськ Харківської області; Новопавлівка Дніпропетровської області; Довга Балка Донецької області; Новопавлівка, Межова Дніпропетровської області; Ольгівське, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Кам’янське Запорізької області; Миколаївка, Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські системи та один інший важливий об’єкт противника.

На Харківському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 травня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ

Ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Дворічна.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 травня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ

Вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Колісниківки, Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 травня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ

Ворог атакував 16 разів. Намагався вклинитися в українську оборону поблизу населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Зелена Долина, Торське, Греківка, Ямполівка та в бік Григорівки і Білогорівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 травня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ

Вчора зафіксовано чотири боєзіткнення в районі Курдюмівки та в бік Білої Гори й Предтечиного.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 травня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ

Ворог здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Романівка, Озарянівка, Кримське, Дружба та Торецьк.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 травня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ

Українські захисники зупинили 61 штурмову дію агресора неподалік населених пунктів Шевченко Перше, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке, Котлярівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 травня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ

Противник вчора здійснив 30 атак у районах населених пунктів Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле, Багатир, Веселе, Бурлацьке та в напрямку Одрадного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 травня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ

Окупанти п’ять разів намагалися йти вперед в районах Степового та в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 травня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ

Ворог здійснив дві марних спроби пройти вперед.

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 травня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України продовжують стримувати загарбника на Курському напрямку. На даному напрямку минулої доби ворог завдав вісім авіаударів, скинувши при цьому 12 КАБ, здійснив 281 обстріл, з яких 13 – із РСЗВ. Українські захисники зупинили 43 штурмові дії загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 47 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, п’ять реактивних систем залпового вогню, два засоби ППО, 232 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 232 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Нагадаємо, триває 1186-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб війна фронт

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