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Спецпризначенці зайшли в тил ворога і знищили штурмову групу з восьми росіян

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Спецпризначенці зайшли в тил ворога і знищили штурмову групу з восьми росіян
Група українських спецпризначенців виконувала завдання з розвідки у ворожому тилу і помітила ворожу штурмову групу у складі восьми осіб
фото: скриншот з відео

«Після зайняття вигіднішого положення, воїни ССО з ефектом несподіванки вступили в вогневий контакт з противником»

Бійці Сил спеціальних операцій на одній з ділянок фронту зайшли в тил до російських окупантів і повністю знищили їхню штурмову групу. Як передає «Главком», відео бойової роботи оприлюднили на сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Група українських спецпризначенців виконувала завдання з розвідки у ворожому тилу і помітила ворожу штурмову групу у складі восьми осіб.

Командир групи ССО миттєво оцінив тактичну обстановку і ухвалив рішення не просто зафіксувати переміщення ворога, а й ліквідувати його, здійснивши певний маневр.

Завдяки ефекту несподіванки бійці ССО провели бій і знищили росіян. «Під час швидкого бою вся ворожа штурмова група була знищена», – лаконічно підсумували в Командуванні ССО.

Після успішної ліквідації загрози та обшуку тіл знищених окупантів, оператори ССО без втрат зі свого боку продовжили виконання завдання з розвідки на даному оперативному напрямку.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій ЗСУ звітують про продовження виконання завдань у Курській області РФ та взяття в полон російських військових

«Поки голова генштабу ЗС РФ Герасімов звітує про «звільнення» Курської області від Сил безпеки та оборони України, оператори 73-го центру Сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують успішно виконувати задачі в цьому регіоні. Лише за вчора група 73-го центру ССО на Курщині знищила цілу групу військ противника під час спеціальних дій... Працюємо далі!», – сказано у дописі.

Зазначається, що в результаті спецоперації бійці ССО також змусили двох російських військових здатися в полон. Вказано, що одного військовополоненого воїни ССО евакуювали в безпечне місце на ношах, а інший шкутильгав самотужки.

Раніше воїни 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» взяли у полон 20 росіян на Торецькому напрямку.

Також українські бійці взяли в полон п’ятьох російських військових під час спецоперації на передовій. Один із них, ймовірно, має особливий статус. 

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Теги: окупанти війна відео штурм

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Події в Україні

Спецпризначенці зайшли в тил ворога і знищили штурмову групу з восьми росіян
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