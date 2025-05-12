Бойова медсестра знищила групу росіян і врятувала побратимів від оточення

Медикиня під час бою прийняла командування на себе: по рації отримувала інструкції від комбата

Бойова медсестра Світлана, яка служить у 128 бригаді Сил територіальної оборони на Запорізькому напрямку, врятувала військових свого підрозділу від оточення, знищивши групу росіян пострілом з гранатомета. Як передає «Главком», про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, коли почалася потужна атака російських окупантів з бронетехнікою і десантом, Світлана була на ротному опорному пункті. У цей момент підрозділ залишився без командира, тому Світлана прийняла командування на себе. Вона по рації отримувала інструкції від комбата, який бачив поле бою з відеотрансляції, і корегувала дії всіх бійців на позиціях.

Опорний пункт знаходився серед руїн населеного пункту. Спочатку Світлана відстрілювалась разом з побратимами. Коли стало зрозуміло, що позиції підрозділу оточені, бо група окупантів зайшла у один з будинків з тилу і взяла під вогневий контроль шляхи відходу і доставки боєприпасів, Світлана взяла в руки одноразовий гранатомет.

Як і всі воїни, вона багато разів стріляла на полігоні з усіх видів зброї, у тому числі з різноманітних гранатометів, але не на полі бою.

«Я попросила хлопців триматися і ні в якому разі не покидати свої позиції, бо тоді точно не встоїмо. А потім взяла одноразовий гранатомет і пішла на зустріч російськім штурмовикам. Вони підібралися занадто близько – були всього через дві хати. Я обійшла їх, встала і зробила постріл у вікно будинку. Вся група окупантів там і залишилась», – згадує Світлана.

Від початку повномасштабного вторгнення Світлана пішла доброволицею, бо мала великий медичний досвід – працювала медсестрою у реанімації лікарні імені Мечникова у Дніпрі.

«Дії Світлани зірвали атаку і оточення позиції бійців. Завдяки тій перемозі, отриманій на руїнах Старомайорського, за кілька діб вдалося провести ротацію і вивести бійців з позицій», – йдеться у повідомленні Генштабу.

Днями командир 128 бригади ТрО «Дике Поле» вручив Світлані нагороду, Хрест Сухопутних військ. «Навіть ніяково, бо у мене вже два Золотих Хрести першого і другого ступеню, багато нагород, а когось подавали стільки разів, а він ще не отримав. Хлопці казали: ну, ти відірвана. А що було робити у той момент? Чекати, коли ворог нас всіх переб’є?», – каже вона.

До слова, Син Світлани, теж доброволець, загинув у бою під Бахмутом.

Нагадаємо, російські солдати намагалися підійти до позицій ЗСУ, маскуючись під українських захисників. Для цього окупанти використали жовтий скотч. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 60-ту окрему механізовану Інгулецьку бригаду.

Військові розповіли, що під час оголошеного Росією триденного перемирʼя група російських загарбників намагалася наблизитися до позицій Сил оборони, видаючи себе за українських військових. Окупанти обмоталися скотчем жовтого кольору, який використовують українські захисники, щоб позначити себе на полі бою.