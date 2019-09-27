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    У Ястремської буде новий тренер

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    Даяна Ястремська - У Ястремської буде новий тренер
    Даяна Ястремська
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    Українська тенісистка завершила співпрацю з бельгійським фахівцем

    Українська 19-річна тенісистка Даяна Ястремська завершила співпрацю з бельгійським тренером Олів’є Женомом. Про це спортсменка повідомила в соцмережах.

    «Хотіла б офіційно повідомити, що ми з моїм тренером завершили співробітництво на турнірі в Осаці. Хотіла б подякувати йому за роботу та підтримку. Бажаю успіхів у майбутньому», - написала Ястремська.

    Наразі українка не повідомила, хто буде її наступним тренером.

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