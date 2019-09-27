У Ястремської буде новий тренер



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Даяна Ястремська Твіттер

Українська тенісистка завершила співпрацю з бельгійським фахівцем

Українська 19-річна тенісистка Даяна Ястремська завершила співпрацю з бельгійським тренером Олів’є Женомом. Про це спортсменка повідомила в соцмережах.

«Хотіла б офіційно повідомити, що ми з моїм тренером завершили співробітництво на турнірі в Осаці. Хотіла б подякувати йому за роботу та підтримку. Бажаю успіхів у майбутньому», - написала Ястремська.

Наразі українка не повідомила, хто буде її наступним тренером.