Ястремська програла у чвертьфіналі, але підніметься у топ-25 рейтингу



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Даяна Ястремська досягла нового кар'єрного максимуму WTAtennis

19-річна українська тенісистка встановила черговий рекорд

28-ма на цей момент ракетка світу Даяна Ястремська з України завершила виступи на турнірі із серії Premier 5 у китайському Ухані (покриття – хард, призовий фонд - $2 828 000).

У чвертьфіналі Даяна поступилася п’ятій тенісистці світу, дворазовій чемпіонці Wimbledon Петрі Квітовій з Чехії – 2:6, 4:6.

Матч тривав годину і 13 хвилин.

Нагадаємо, що в попередньому поєдинку Ястремська перемогла іншу чешку, другу ракетку світу Кароліну Плішкову. Завдяки виходу в чвертьфінал Уханя Даяна з наступного тижня вперше в кар’єрі підійметься на 25-те місце в рейтингу WTA.