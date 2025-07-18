УАФ представила новий трофей Кубку України

Головним елементом нового трофея стала козацька булава як символ сили та непереможності

Над розробкою трофею та формату Кубку України працювала спеціальна робоча група

У столичному Будинку футболу відбувся офіційний захід Кубку України-2025/2026 «Старт кубкового сезону», під час якого було презентовано оновлений формат змагань, модель нового трофея, а також принципи проведення турніру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Над розробкою трофею та формату працювала спеціальна робоча група. Очолювали її віцепрезидент УАФ Олександр Шевченко та голова дирекції турніру Олег Лужний. Ідеї робочої групи були втілені у дизайні кубка та форматі змагань.

Формат змагань: структура та нововведення

У сезоні-2025/2026 у розіграші Кубку України візьмуть участь 68 команд – 48 професіональних і 20 аматорських.

Змагання складатимуться із семи етапів та охоплять 67 матчів:

кваліфікаційний раунд – 8 матчів;

1/32 фіналу – 28 матчів;

1/16 фіналу – 16 матчів;

1/8 фіналу – 8 матчів;

1/4 фіналу – 4 матчі;

1/2 фіналу – 2 матчі;

фінал – 1 матч (запланований на 20 травня 2026 року).

Усі жеребкування будуть «сліпими». Кожна стадія передбачає один поєдинок. У разі нічиєї одразу проводитиметься серія післяматчевих пенальті, окрім фінального матчу.

«Це справді важлива подія як для УАФ, так і для самого турніру. Над створенням формату працювали всі підрозділи асоціації. Командна робота дала прекрасний результат – як у спортивній, так і в естетичній частині», – підкреслив технічний директор УАФ Ігор Дедишин.

Призовий фонд і розподіл коштів

Порівняно з попереднім сезоном загальний призовий фонд турніру збільшено на 25%, адже значно зросла кількість команд. Виплати учасникам здійснюватимуться за схемою: 70% – господарям поля, 30% – гостям.

Єдиний телепул і медіамодель

Трансляції матчів здійснюватимуться в межах єдиного телепулу на OTT-платформах, YouTube-каналі УПЛ ТБ.

У новому сезоні всі витрати на виробництво трансляцій покриваються за рахунок партнерських виплат. Матчі будуть доступними на YouTube, OTT-сервісах і кабельному телебаченні. Очікується, що це суттєво розширить аудиторію турніру та підвищить його комерційну привабливість.

Новий трофей: символ честі та сили

Переможець сезону-2025/2026 отримає новий трофей, модель якого було офіційно презентовано під час заходу.

Головний елемент трофея – козацька булава як символ сили та непереможності. Легендарний кошовий отаман Іван Сірко не програв жодної битви – як і команда-переможець, що пройде весь шлях до фіналу. Булаву оточують 11 списів – символ єдності 11 гравців, які здобувають «Собі – честь, Україні – славу».

«У створенні трофея ми надихалися буловою Івана Мазепи, але прикрасили її по-своєму. Додано гасло в стилі українського бароко – «Собі – честь, Україні – слава». Один із декоративних елементів оздоблено орнаментом, натхненним фресками Софійського собору», – розповіла креативна директорка класичного ювелірного дому Lobortas Анастасія Лобортас.

Ключовий декоративний елемент – блакитний топаз українського походження, а також бурштин. Ці камені додадуть трофею унікальності та символізму.

«Дякуємо 92 ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка за патріотичне гасло та захист! УАФ планує активну співпрацю із цією бригадою. Вона стане партнерами у цьому турнірі. Плануються спільні благодійні активності», – зазначили в УАФ.

Нагадаємо, відбулося жеребкування кваліфікаційного раунду Кубку України з футболу.