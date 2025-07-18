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Відбулося жеребкування кваліфікаційного раунду Кубку України з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Відбулося жеребкування кваліфікаційного раунду Кубку України з футболу
У сезоні-2025/2026 участь у Кубку України братиме рекордна за час повномасштабного вторгнення кількість команд

Базові дати матчів кваліфікаційного раунду – 9-10 серпня 2025 року

У четвер, 18 липня, в Будинку футболу відбулося жеребкування кваліфікаційного раунду Кубку України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У сезоні-2025/2026 участь братиме рекордна за час повномасштабного вторгнення кількість команд – 68. Змагання охоплюватимуть представників усіх рівнів українського футболу – від елітних клубів до регіональних.

До участі в турнірі залучено:

  • 16 команд VBET Української Прем’єр-Ліги;
  • 32 команди Професіональної футбольної ліги (16 – перша ліга, 16 – друга ліга);
  • 4 команди Асоціації аматорського футболу України;
  • 16 команд регіональних асоціацій футболу.

У кваліфікаційному раунді візьмуть участь 16 команд із регіональних змагань. Вісім переможців пройдуть до 1/32 фіналу. У разі нічиєї в основний час переможець визначатиметься в серії пенальті – без овертаймів.

Результати жеребкування кваліфікаційного раунду Кубку України

  • «Фазенда» (Чернівці) – «Медея–Невицький замок» (Закарпатська обл.)
  • «Гірник» (Новояворівськ, Львівська обл.) – «Нафтовик-Долина» (Івано-Франківська обл.)
  • «Колос» (Полонне, Хмельницька обл.) – «Агрон» (Тернопільська обл.)
  • «Коростень/Агро-Нива» (Житомирська обл.) – «Луцьксантехмонтаж № 536» (Волинська обл.)
  • «Легія» (Київ) – «Полісся Ставки» (Пісківка, Київська обл.)
  • «Карбон» (Черкаси) – «Пальміра» (Одеса)
  • «Олімпія» (Савинці, Полтавська обл.) – NIKA SMK (Богодухів, Харківська обл.)
  • IRON (Запоріжжя) – «Новоукраїнка» (Кіровоградська обл.)

Базові дати матчів кваліфікаційного раунду – 9-10 серпня 2025 року.

1/32 фіналу

У змаганнях на цьому етапі візьмуть участь:

  • 8 переможців кваліфікаційного раунду;
  • 32 команди ПФЛ (по 16 із першої та другої ліг);
  • 4 представники ААФУ: «Агротех» (Тишківка, Кіровоградська обл.), «Денгофф» (Денихівка, Київська обл.), «Корміл» (Яворів, Львівська обл.), «Маяк» (Сарни, Рівненська обл.);
  • 12 команд Української Прем’єр-Ліги.

Базові дати матчів 1/32 фіналу – 23-24 серпня 2025 року.

Нагадаємо, «Шахтар» вийшов до другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України

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