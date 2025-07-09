Визначився перший фіналіст клубного чемпіонату світу

Другий фіналіст турніру стане відомий після гри «Реал» – ПСЖ

Англійський «Челсі» вийшов у фінал клубного чемпіонату світу-2025, обігравши в 1/2 фіналу бразильський «Флуміненсе» з рахунком 2:0. Про це повідомляє «Главком».

На 18-й хвилині зустрічі рахунок відкрив нападник «Челсі» Жоао Педро, який вперше вийшов у стартовому складі після свого переходу в клуб. Форвард підхопив м’яч за межами штрафного майданчика та точно пробив у правий верхній кут.

Ближче до завершення першого тайму суддя міг призначити пенальті у ворота лондонців після того, як Трево Чалоба торкнувся рукою м'яча у штрафному майданчику. Однак після перегляду VAR арбітр скасував своє рішення.

У другому таймі Жоао Педро подвоїв перевагу «Челсі», вдруге відзначившись дальнім ударом на 56-й хвилині, оформивши дубль і встановивши остаточний рахунок – 2:0.

Клубний чемпіонат світу-2025. Півфінал

«Челсі» (Англія) – «Флуміненсе» (Бразилія) – 2:0

Голи: Жоао Педро, 18, 56.

У фіналі «Челсі» зустрінеться з переможцем матчу «Реал» – ПСЖ. Другий півфінал відбудеться в середу, 9 липня, о 22:00.

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.