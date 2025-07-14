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Уболівальники двічі освистали Трампа на фіналі клубного чемпіонату світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Уболівальники двічі освистали Трампа на фіналі клубного чемпіонату світу
Глядачі освистали Трампа під час церемонії нагородження
фото: Reuters

Трамп був освистаний під час виконання гімну США, коли його показали на екрані

Уболівальники освистали президента США Дональда Трампа, який був присутній на фінальному матчі чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє Главком з посиланням на Forbes

Уперше Трамп був освистаний під час виконання гімну США, коли його показали на екрані разом із президентом ФІФА Джанні Інфантіно.

Вдруге глядачі освистали Трампа під час церемонії нагородження.

Нагадаємо, після фінального поєдинку клубного чемпіонату світу відбулася церемонія нагородження, під час якої визначили володарів індивідуальних трофеїв.

Клубний чемпіонат світу з футболу 2025 року завершився перемогою англійського «Челсі». У фіналі лондонський клуб упевнено розгромив французький ПСЖ з рахунком 3:0, здобувши другий в історії титул клубного чемпіона світу.

Найкращим гравцем турніру став півзахисник «Челсі» Коул Палмер – він відзначився дублем у вирішальному матчі та записав на свій рахунок гольову передачу.

Найкращим молодим футболістом клубного чемпіонату світу було визнано Дезіре Дуе з ПСЖ.

Звання найкращого бомбардира здобув нападник мадридського «Реала» Гонсало Гарсія. Іспанець відзначився результативними діями у п’яти з шести ігор турніру, забивши 4 м’ячі та оформивши один асист.

Найкращим голкіпером турніру став Роберт Санчес із «Челсі». У шести матчах він чотири рази зберіг свої ворота недоторканими та пропустив лише чотири голи.

Індивідуальні нагороди клубного чемпіонату світу

  • Найкращий гравець – Коул Палмер («Челсі»)
  • Найкращий бомбардир – Гонсало Гарсія («Реал» Мадрид)
  • Найкращий воротар – Роберт Санчес («Челсі»)
  • Найкращий молодий гравець – Дезіре Дуе (ПСЖ)

Нагадаємо, «Челсі» впевнено здобув перемогу над ПСЖ у фіналі клубного чемпіонату світу-2025.

Лондонці розгромили суперника з рахунком 3:0, два голи забив Коул Палмер, ще один додав Жоао Педро у першому таймі.

«Челсі» (Англія) – ПСЖ (Франція) 3:0

Голи: Палмер, (22, 30), Педру (43).

Теги: Дональд Трамп НОВИНИ ФУТБОЛУ

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