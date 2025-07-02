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Хавбек «Динамо» продовжить виступати за «Лехію»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Хавбек «Динамо» продовжить виступати за «Лехію»
Контракт Царенка з «Динамо» буде чинним до літа 2026 року

Антон виступав на правах оренди за команду з Гданська з серпня 2024 року

Півзахисник Антон Царенко, права на якого належать «Динамо», продовжить виступати на правах оренди в чемпіонаті Польщі за «Лехію» з міста Гданськ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Динамо».

Клуби підписали угоду, відповідно до якої 21-річний футболіст захищатиме кольори «Лехії» впродовж наступного року – до кінця червня 2026-го.

Зазначимо, що Антон виступав так само на правах оренди за команду з Гданська з серпня 2024-го. За минулий сезон Царенко провів за «Лехію» 30 матчів у чемпіонаті та Кубку Польщі (1447 хвилин ігрового часу), в яких забив два голи, віддав два асисти, а також отримав три попередження.

Контракт Царенка з «Динамо» буде чинним до літа 2026 року.

Нагадаємо, визначилися всі чвертьфінальні пари клубного чемпіонату світу.

1/4 фіналу клубного чемпіонату світу

  • «Флуміненсе» (Бразилія) – «Аль-Хіляль» (Саудівська Аравія)
  • «Палмейрас» (Бразилія) – «Челсі» (Англія)
  • «ПСЖ» (Франція) – «Баварія» (Німеччина)
  • «Реал» Мадрид (Іспанія) – «Боруссія» Дортмунд (Німеччина)

Чвертьфінальна стадія розпочнеться 4 липня о 22:00 за київським часом матчем «Флуміненсе» – «Аль-Хіляль».

Останній учасник півфіналу визначиться 5 липня, після гри між «Реалом» та «Боруссією».

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»

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