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18-річний аргентинський футболіст помер під час операції на коліні

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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18-річний аргентинський футболіст помер під час операції на коліні
Асоціація футболу Аргентини опублікувала заяву, в якій висловила співчуття у зв'язку зі смертю Нуїна

Конкретна причина смерті аргентинського гравця наразі невідома

18-річний футболіст клубу «Сан-Тельмо», який грає у другого дивізіоні Аргентини, Каміло Нуїн помер під час операції на коліні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Сан-Тельмо».

Зазначається, що операція, яку мали провести Нуїну, була зроблена з метою відновлення меніска та хрестоподібної зв'язки коліна.

Також у клубі не назвали конкретної причини смерті аргентинського гравця.

Асоціація футболу Аргентини опублікувала заяву, в якій висловила співчуття у зв'язку зі смертю Нуїна.

Нагадаємо, один з найкращих бомбардирів в історії липецького футболу (РФ) Геннадій Коркін згорів живцем, коли намагався позбутися змій за допомогою вати.

Геннадій Коркін жив у селі Грязне. Кілька днів тому за порадою одного із сусідів він вирішив боротися зі зміями за допомогою вати – розкидав її на ділянці поруч з будинком та підпалив.

Вогонь перекинувся на будівлю, в якій був чоловік. Він загорівся, але йому вдалося вибратися і кинутися прямо в одязі, що горить, у ставок. У Коркіна діагностували опіки 78% тіла.

Чоловік помер у середу, 18 червня, в одній із липецьких лікарень, де кілька днів перебував у комі, підключений до апарату ШВЛ. Йому був 61 рік.

Коркін виступав за «Металург» у 1990-1991, 1993, 1994-1995 роках. Він провів 123 матчі в чемпіонаті Росії та забив 64 голи. З цими показниками він є одним з найкращих бомбардирів в історії липецького футболу.

Теги: смерть НОВИНИ ФУТБОЛУ

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