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Озброєння від США та санкції від Євросоюзу: Зеленський розповів про нові досягнення на дипломатичному фронті

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Озброєння від США та санкції від Євросоюзу: Зеленський розповів про нові досягнення на дипломатичному фронті
Зеленський провів спеціальну військову нараду, на якій заслухав Залужного, Сирського та Буданова
фото: Офіс президента України

США надали Україні пакет оборонної підтримки на 2,6 млрд доларів

Президент Володимир Зеленський 4 квітня звернувся до парламенту Чилі та губернаторів штатів США. Крім того, провів декілька важливих міжнародних розмов, зокрема з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це він заявив у вечірньому зверненні до народу.

«Щойно звернувся до парламенту Чилі – ще однієї країни, яка почула Україну, почула те, чого ми прагнемо. Не важливо, яка відстань між нашими народами. Ми однаково цінуємо життя й захищаємо міжнародний порядок. Маємо позбавити рашизм навіть надії на підтримку в Латинській Америці.

Звернувся й до губернаторів штатів США – це вперше таке особливе звернення саме до обраних громадянами представників кожного штату. Подякував їм за підтримку, підкреслив, як ми разом з Америкою можемо не лише перемогти у битві, що триває, а й довести, що свобода й співпраця завжди відновлюють нормальне життя після ударів агресії.

Провів сьогодні й кілька міжнародних розмов, розмов із нашими партнерами. Подякував Канаді та особисто пану Премʼєр-міністру Трюдо за незмінну підтримку. За черговий її прояв – фінансову допомогу обсягом 2 мільярди 400 мільйонів канадських доларів, які наш бюджет уже отримав», – звітував глава держави

Крім того, президент обговорив із Урсулою фон дер Ляєн спільні кроки у євроінтеграції та майбутні заходи, які вже готуються.

«Новий санкційний пакет Євросоюзу, який неодмінно має продовжити лінію тиску на Росію, тиску, щоб зменшити її терористичний потенціал, її загрозу.

Сьогодні, до речі, відбулась історична подія для нашого регіону, для всієї Європи, всієї євроатлантичної спільноти. Фінляндія стає 31-м членом НАТО. Альянс міцнішає на східному фланзі. Я вітаю весь народ Фінляндії та особисто пана Президента. З надійною гарантією безпеки – колективною гарантією. Російська агресія однозначно доводить: лише колективні гарантії, лише превентивні гарантії можуть бути надійними. Саме про це ми завжди й говорили. Говорили й про швидкість – швидкість безпекових рішень має значення. Зараз бачимо, якою може бути швидкість процедур.

До речі, саміт НАТО цього року у Вільнюсі заслуговує бути достатньо амбітним. Що амбітніший той, хто береже свободу, то менше можливостей для агресії в того, хто хоче зла. Буде день, коли й для нашої країни безпека буде гарантована», – наголосив Зеленський.

Крім того, сьогодні відбувся спеціальний формат військової наради.

«Генерал Сирський – щодо Бахмута, Головком, керівник ГУР – щодо загальної воєнної ситуації. Міністерство оборони – щодо постачання боєприпасів та всього іншого за потребами наших захисників. Рішення вже виконуються. Увесь день готуємось і до міжнародних заходів, що заплановані на цей тиждень. Вони важливі, сміливі, амбітні. Як це є правилом для України.

Тримаємо під контролем і внутрішню ситуацію, зокрема щодо духовної незалежності. Її теж гарантуємо. Зламати Україну – ані ззовні, ані зсередини – ні в кого не вийде. Я дякую всім, хто в бою заради України! Авдіївка й Бахмут, Марʼїнка та Красногорівка, кожен гарячий напрямок... Я дякую вам, воїни! Дякую всім, хто допомагає Україні!», – промовив президент.

Окремо він відзначив два рішення. По-перше, США надають пакет оборонної підтримки на два мільярди 600 мільйонів доларів. По-друге, сьогодні подовжено роботу Незалежної міжнародної комісії ООН, що розслідує російські злочини проти українців.

Нагадаємо, що 4 квітня Сполучені Штати Америки оголосили про надання чергового пакету військової допомоги для України.

Теги: Європейський союз Джастін Трюдо США Урсула фон дер Ляєн президент Володимир Зеленський санкції

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