Повернення 30 тис. виплат військовим. Зареєстровано петицію

Олексій Гончаренко ініціює позачергове засідання Верховної Ради

На сайті президента України зареєстрована електронна петиція із закликом до парламенту терміново зібратись на позачергове засідання для розблокування рішення про повернення ЗСУ, поліцейським і співробітникам ДСНС виплат у 30 тисяч. Автором петиції є народний депутат Олексій Гончаренко.

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«Зареєстрував петицію до президента Зеленського із зверненням скликати позачергове засідання парламенту, щоб розблокувати ухвалений законопроєкт (№8312), який гарантує повернення доплат для захисників в 30 тисяч гривень», – написав Гончаренко.

Як нагадав депутат, 11 квітня народний депутат від «Голосу» Володимир Цабаль подав проєкт постанови, який блокує підписання закону головою Ради та президентом.

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«І поки не буде розглянуто цю постанову, цей законопроєкт не може підписати ні спікер, ні президент. А відповідно не можна повернути виплати. А тому звертаюсь до президента негайно ініціювати позачергове засідання Верховної Ради. І нарешті вирішити це питання», – уточнив Гончаренко.

Як повідомлялося, те, що Верховна Рада проголосувала за повернення надбавок військовим, ще не гарантує проведення виплати. Про це заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Нагадаємо, 10 квітня Верховна Рада 277 голосами проголосувала за повернення 30 тис. доплати військовим. Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським. Вони діятимуть до кінця періоду воєнного стану.