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Щоб перемогти тиранію, потрібне більше єднання – звернення Зеленського

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Щоб перемогти тиранію, потрібне більше єднання – звернення Зеленського
фото: скріншот з відео

Володимир Зеленський подякував бійцям, які б'ються на Бахмутському напрямку

Президент Володимир Зеленський узяв участь у глобальному Саміті за демократію на запрошення президента США Джо Байдена. Про це він розповів у своєму зверненні.

«Це один із найбільш представницьких майданчиків для захисту нашого устрою – устрою вільних народів», – розповів детальніше президент.

Зеленський також зазначив, що у світі не так багато представницьких можливостей говорити саме про демократію, про захист свободи в усіх її аспектах.

«І добре, що зараз маємо таку можливість обʼєднувати зусилля для того, щоб віднайти більше енергії, більше перспектив для демократії», – зазначив він.

Президент зазначив, що позиція України є дуже конкретною та максимально практичною. Він відмітив, що майже усі лідери під час промови на Саміті висловили слова підтримки нашій державі та українському народові.

Президент відзначив, що завдяки українській сміливості, завдяки лідерству Сполучених Штатів, Президента Байдена, завдяки Конгресу Сполучених Штатів та кожного й кожної, хто працює для консолідації світу, зараз ми можемо побачити найбільше за довгий час єднання демократичних країн. 

«Але, щоб перемогти у протистоянні з тиранією, потрібне більше єднання. Впевнений, що демократичний світ здатен його досягти. Здатен перемогти.

Демократії потрібна перемога! Якнайшвидше. І всі ми разом: українці, усі європейці, наші американські союзники, наші друзі на всіх континентах – в Африці, в Азії, в Латинській Америці, в Австралії – будемо робити все, щоб перемогу наблизити. Перемогу України. Перемогу свободи. Перемогу міжнародного порядку, заснованого на правилах», – відзначив Володимир Зеленський.

Також президент зазначив, що сьогодні зустрічався з головою італійського уряду Джорджею Мелоні, якій подякував за принциповість, за рішучість, за справжню європейську силу, яка відчувається в словах та діях на захист свободи.

Також Зеленський з Мелоні обговорили двосторонні відносини та ситуацію на фронті. 

Президент також зазначив, що у найближчі місяці українські військові можуть бути більш активними на передовій.

Окремо Володимир Зеленський відзначив бійців, що б’ються на Бахмутському напрямку.  

«Я дякую кожному й кожній, хто робить усе, щоб втрати ворога там зростали! А особлива подяка воїнам нашої 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка, 77-ї окремої аеромобільної бригади та славетній 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр». Молодці, хлопці!», – сказав він. 

Також Зеленський сповістив про «зроблений крок на зміцнення духовної незалежності нашої держави, на захист нашого суспільства від старих і цинічних московських маніпуляцій релігією».

Президент зазначив, що Україна це територія найбільшої релігійної свободи у східній частині Європи від 1991 року.

До слова, триває 399-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 16 авіаційних ударів, здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення. 

Теги: українці військові Володимир Зеленський Україна Холодний Яр президент перемога втрати відео

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