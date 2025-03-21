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Молодіжна збірна України проведе контрольний матч проти Словенії: де дивитися гру

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Молодіжна збірна України проведе контрольний матч проти Словенії: де дивитися гру
Поєдинок Україна – Словенія відбудеться сьогодні в місті Белек
фото: УАФ

Пряму трансляцію поєдинку Україна – Словенія заплановано на YouTube-каналі УАФ

У межах підготовки до фінального турніру Євро-2025 (U-21) молодіжна збірна України проведе спаринги з командами Словенії та Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У березні наша команда проводить навчально-тренувальний збір у Туреччині. Протягом цього збору синьо-жовті зіграють два товариські матчі з однолітками: 21-го – зі Словенією та 25-го – із Польщею.

Зазначимо, що з 12-го до 16 березня Унаї Мельгоса разом із 10 своїми підопічними перебував у таборі національної збірної України, яка вела підготовку до поєдинків плей-оф Ліги націй проти Бельгії.

«Результати завжди важливі, але вони – лише частина процесу. Я знаю, яка на нас відповідальність, тому ми прагнемо перемагати. Однак для мене найголовніше – прогрес футболістів. Я оцінюю їх не тільки за одним поєдинком, а за довгостроковим розвитком. Наприклад, якщо порівняти, як вони грали на початку 2023 року й як виглядають зараз, — це головний показник для мене», – зазначив напередодні наставник молодіжної збірної України Унаї Мельгоса.

Де дивитися гру Україна – Словенія

Пряму трансляцію поєдинку Україна – Словенія, який відбудеться сьогодні в місті Белек, заплановано на YouTube-каналі УАФ (початок – о 18:00 за київським часом).

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Руслан Нещерет («Динамо» Київ), Георгій Єрмаков («Олександрія»), Ілля Попович («Кішварда», Угорщина).

Захисники: Арсеній Батагов («Трабзонспор», Туреччина), Володимир Салюк («Металіст 1925» Харків), Едуард Козік («Колос» Ковалівка), Віталій Роман («Рух» Львів), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва — «Динамо» Київ), Ілля Крупський («Ворскла» Полтава).

Півзахисники: Антон Царенко, Максим Хлань (обидва — «Лехія», Польща), Іван Варфоломєєв («Слован», Чехія), Владислав Велетень («Колос» Ковалівка), Денис Кузик («Кривбас» Кривий Ріг), Олег Федор («Карпати» Львів), Валентин Рубчинський, Максим Брагару, Володимир Бражко (усі — «Динамо» Київ), Олександр Яцик («Зоря» Луганськ), Борис Крушинський («Полісся» Житомир).

Нападники: Богдан В'юнник («Лехія», Польща), Ігор Краснопір («Карпати» Львів).

Нагадаємо, цього літа молодіжна збірна України під керівництвом Унаї Мельгоси виступатиме у фінальному турнірі Євро-2025 (U-21) у Словаччині, де в межах групового раунду зіграє з командами Данії (12 червня), Фінляндії (15 червня) та Нідерландів (18 червня).

Як повідомлялося, збірна України з футболу з рахунком 3:1 здобула перемогу над Бельгією у першому поєдинку плей-оф Ліги націй за місце у дивізіоні A.

Матч-відповідь відбудеться в бельгійському Генку на Cegeka Arena 23 березня (початок – о 21:45 за київським часом).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

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