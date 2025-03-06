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Роналду історичним фото привітав «Реал» зі 123-річчям

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Роналду історичним фото привітав «Реал» зі 123-річчям
Португалець виступав за «Реал» з 2009 по 2018 рік

У складі мадридського клубу Роналду був двічі чемпіоном Іспанії та чотириразовим переможцем Ліги чемпіонів

Форвард «Аль-Насра» Кріштіану Роналду у соцмережах привітав свою колишню команду мадридський «Реал» з річницею заснування – 6 березня іспанському клубу виповнилося 123 роки. Про це повідомляє «Главком».

«123 роки «Реалу» Мадрид. Вітаю усю родину мадридистів. Вперед, Мадрид!», – написав Роналду і виклав історичне фото з головним трофеєм Ліги чемпіонів.

Португалець виступав за «Реал» з 2009 по 2018 рік. У складі мадридського клубу Роналду двічі став чемпіоном Іспанії, чотириразовим переможцем Ліги чемпіонів, двічі виграв кубок країни та Суперкубок УЄФА.

Нагадаємо, у середу, 5 березня, відбулися чотири поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Голи: Тюрам (38), Мартінес (50).

«Інтер» володів перевагою протягом всього поєдинку. У першому таймі Барелла виконав подачу з правого флангу на дальню стійку, де без нагляду залишився Тюрама, який і відкрив рахунок. На початку другого тайму Мартінес підібрав м'яч у штрафному майданчику «Фейєнорда» та сильним ударом подвоїв рахунок.

Також «Інтер» не реалізував пенальті в другому таймі – удар Зелінські відбив Велленройтер.

«Баварія» – «Байєр» 3:0 (1:0)

Голи: Кейн (9), Мусіала (54), Кейн (75)

У німецькому дербі рахунок на початку гри відкрив ударом головою Гаррі Кейн. У другому таймі Джамал Мусіала та той же Кейн довели рахунок до розгромного. Також варто зазначити, що у другому таймі отримав «червону» картку гравець «Байєра» Норді Мукіеле.

ПСЖ – «Ліверпуль» 0:1 (0:0)

Голи: Елліотт (88)

ПСЖ володів перевагою протягом поєдинку, але не зумів реалізувати свої моменти. А от «Ліверпуль» забив в кінці гри і повертається додому з важливою перемогою.

«Бенфіка» – «Барселона» 0:1 (0:0)

Голи: Рафінья (61)

На початку гри українець Анатолій Трубін кілька разів врятував «Бенфіку» після небезпечних ударів гравців «Барселони». У середині першого тайму захисник каталонців Кубарсі отримав «червону» картку та залишив свою команду в меншості. 

Єдиний гол у грі забив бразилець Рафінья, який допоміг «Барселоні» здобути перемогу на виїзді. 

Нагадаємо, матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть 11-12 березня, чвертьфінали – 8-9 та 15-16 квітня, півфінали – 29-30 квітня та 6-7 травня. Фінал турніру пройде 31 травня в Мюнхені (Німеччина).

Як повідомлялося, клуби українців Луніна і Зінченка здобули перемоги у перших поєдинках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Теги: Кріштіану Роналду НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид)

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