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Молодіжна збірна України в товариському поєдинку поступилася Польщі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Молодіжна збірна України в товариському поєдинку поступилася Польщі
Цього літа молодіжна збірна України виступатиме у фінальному турнірі Євро-2025 (U-21)

Молодіжна збірна України продовжує підготовку до фінального турніру Євро-2025

Сьогодні в Туреччині молодіжна збірна України в межах підготовки до фінального турніру Євро-2025 (U-21) провела другий товариський матч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У першому поєдинку підопічні Унаї Мельгоси в основний час зіграли внічию зі Словенією (1:1), поступившись у серії пенальті (5:6). Сьогодні ж синьо-жовті в Белеку зустрічалися з командою Польщі.

Українці відразу ж захопили ініціативу й у перші 15 хвилин намагалися досягти результату ударами з далекої відстані. Відкрити ж рахунок їм вдалося на 19-й хвилині. Богдан В'юнник отримав м'яч у кутку штрафного майданчика, змістився в центр і влучно пробив низом – 1:0. 

Після цього суперник активізувався і провів пару непоганих атак, які завершилися небезпечними моментами, однак на висоті був наш воротар Георгій Єрмаков. Українська команда відповіла гострим випадом на 34-й хвилині. М'яч після удару Максима Брагару влучив у стійку. Ще за вісім хвилин В'юнник вийшов сам на сам із кіпером поляків, але переграти його не зміг. 

Відразу ж по перерві польська молодіжка відігралася, скориставшись нашою помилкою в обороні. На 49-й хвилині Шимон Влодарчик по центру вийшов один на нашого голкіпера і не схибив – 1:1.

Українці знову вийшли уперед на 67-й хвилині. Дубль оформив Богдан В'юнник, який отримав чудову розрізну передачу від Олександра Яцика. Втім, утримати перемогу синьо-жовтим не вдалося. На 78-й хвилині помилився Володимир Салюк, м'яч підхопив Маріуш Форнальчик і відновив паритет – 2:2.

Більше того, ще одна помилка Єрмакова та Салюка, які не розібралися між собою, призвела до голу від Філіпа Шимчака. Отже, 2:3 – поразка молодіжної збірної України. 

Польща (U-21) –  Україна (U-21) – 3:2 (0:1)

Голи: Влодарчик (49), Форнальчик (78), Шимчак (89) – В'юнник (19, 67).

Цього літа молодіжна збірна України під керівництвом Унаї Мельгоси виступатиме у фінальному турнірі Євро-2025 (U-21) у Словаччині, де в межах групового раунду зіграє з командами Данії (12 червня), Фінляндії (15 червня) та Нідерландів (18 червня).

Нагадаємо, юнацька збірна України U-20 (футболісти не старші 2005 року народження) у межах навчально-тренувального збору провела товариський матч з однолітками з Норвегії

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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