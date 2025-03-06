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Екстренер «Шахтаря» був дискваліфікований на дев'ять місяців за сварку з арбітром

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Екстренер «Шахтаря» був дискваліфікований на дев'ять місяців за сварку з арбітром
Фонсека посварився з суддею Бенуа Мійо, за що був вилучений з поля, а пізніше отримав покарання
Фото: Footmercato.net

Паулу Фонсека не зможе до 15 вересня відвідувати офіційні заходи, пов'язані з футболом

Дисциплінарний комітет чемпіонату Франції дискваліфікував головного тренера «Ліону» Паулу Фонсека на безпрецедентний термін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на L'Équipe.

За спробу фізичного впливу на арбітра у матчі 24-го туру Ліги 1 із «Брестом» тренер отримав дев'ять місяців дискваліфікації.

Інцидент стався у доданий до другого тайму час: Фонсека посварився з головним суддею Бенуа Мійо, за що був вилучений з поля, а пізніше отримав покарання – дискваліфікацію до 30 листопада.

Крім того, тренеру до 15 вересня заборонено навіть відвідувати офіційні заходи, пов'язані з футболом та перебувати з гравцями у роздягальні. Таке покарання портал L'Équipe назвав безпрецедентним.

Фонсека у 2024 році півроку пропрацював головним тренером італійського «Мілана», проте через незадовільні результати залишив посаду. З 21 січня 2024 року він працює головним тренером Ліону.

У 2016-2019 роках Фонсека тренував донецький «Шахтар».

Нагадаємо, у середу, 5 березня, відбулися чотири поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Голи: Тюрам (38), Мартінес (50).

«Інтер» володів перевагою протягом всього поєдинку. У першому таймі Барелла виконав подачу з правого флангу на дальню стійку, де без нагляду залишився Тюрама, який і відкрив рахунок. На початку другого тайму Мартінес підібрав м'яч у штрафному майданчику «Фейєнорда» та сильним ударом подвоїв рахунок.

Також «Інтер» не реалізував пенальті в другому таймі – удар Зелінські відбив Велленройтер.

«Баварія» – «Байєр» 3:0 (1:0)

Голи: Кейн (9), Мусіала (54), Кейн (75)

У німецькому дербі рахунок на початку гри відкрив ударом головою Гаррі Кейн. У другому таймі Джамал Мусіала та той же Кейн довели рахунок до розгромного. Також варто зазначити, що у другому таймі отримав «червону» картку гравець «Байєра» Норді Мукіеле.

ПСЖ – «Ліверпуль» 0:1 (0:0)

Голи: Елліотт (88)

ПСЖ володів перевагою протягом поєдинку, але не зумів реалізувати свої моменти. А от «Ліверпуль» забив в кінці гри і повертається додому з важливою перемогою.

«Бенфіка» – «Барселона» 0:1 (0:0)

Голи: Рафінья (61)

На початку гри українець Анатолій Трубін кілька разів врятував «Бенфіку» після небезпечних ударів гравців «Барселони». У середині першого тайму захисник каталонців Кубарсі отримав «червону» картку та залишив свою команду в меншості. 

Єдиний гол у грі забив бразилець Рафінья, який допоміг «Барселоні» здобути перемогу на виїзді. 

Нагадаємо, матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть 11-12 березня, чвертьфінали – 8-9 та 15-16 квітня, півфінали – 29-30 квітня та 6-7 травня. Фінал турніру пройде 31 травня в Мюнхені (Німеччина).

Як повідомлялося, клуби українців Луніна і Зінченка здобули перемоги у перших поєдинках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Паулу Фонсека тренер

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